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Doğu Perinçek'ten önemli açıklamalar

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor

Doğu Perinçek'ten önemli açıklamalar
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor

Doğu Perinçek: (2003'te ABD ile yapılan gizli anlaşma) Anlaşmanın amacı Ortadoğu ülkelerinin haritasını değiştirmek.
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