Çıkış Yolu programında konuşan Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'ten Türkiye'de iktidar olacak ittifak önerisi geldi.
Perinçek 24 Haziran seçimleri ile ilgili konuştu.
"CHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ittifakı ABD planlarını bozar" diyen Perinçek, ABD'nin bu ittifakı engellemeye çalıştığını dile getirdi.
ulusal.com.tr
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