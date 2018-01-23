Perinçek, camideki şehit cenazesi töreninde eline mikrofon alarak tabut başında konuşma yapan Erdoğan'a tepki gösterdi: Camide reklam olmaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Afrin şehidimiz Astsubay Musa Özalkan'ın, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın musalla taşının başına geçerek konuşma yapmasını sert dille eleştirdi.







"Camide reklam olmaz" diyen Perinçek, kendisinin de katıldığı cenaze törenin ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara’da Afrin harekâtının ilk kahraman şehidi Asb Üst Çavuş Musa Özalkan’a son görevimizi yerine getirdik. Devlet yöneticileri de Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki cenaze törenindeydi. Şehidimiz, ailesine verilecek şehadet tazminatını Telafer’de yapılacak okula bağışlamış.

Bir kez daha öncelikle belirtelim: Camide protokol olmaz. Orada herkes eşittir ve gelenler safa girer. Bunu yeniden ele alacağız.



CUMHURBAŞKANI İKİNCİ İMAM KONUMUNDA OLAMAZ

İmamlarımız şehidimizin ve Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan’ın cenaze namazını kıldırdıktan sonra mikrofon Cumhurbaşkanına verildi. Sayın Tayyip Erdoğan, musalla taşının başında bir konuşma yaptı.

Camiye siyasetin sokulması ciddî bir yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanı şehidimiz için bir devlet töreni düzenler ve orada konuşabilir. Ancak camide cenaze namazından sonra ikinci bir imam konumunda konuşma yapması bizim devlet geleneğimize, Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırıdır. Ayrıca bu tür tavırlar, Vatan Savaşımıza karşı “Saray Savaşı” propagandası yapanlara fırsat verir.



CAMİDE REKLAM OLMAZ

Tayyip Erdoğan, vatan savaşının zaferlerini siyasal amaçlar için kullanma çizgisine girerse, kendi partisini de böler. AKP’ye oy veren vatandaşlarımız ve AKP yöneticileri de bu tavrı onaylamazlar. Çünkü her Müslüman bilir ki, camide reklam olmaz.



TÜRK MİLLETİ İMAM CUMHURBAŞKANI SEÇMEYECEK

Önümüzdeki seçimde seçmenlerimiz, imam cumhurbaşkanı seçmeyecektir. Sayın Tayyip Erdoğan, diğer nedenler yanında imamlığa soyunan bu tavrı nedeniyle de Cumhurbaşkanı seçilmeyecektir.

Önümüzdeki Cumhurbaşkanı, vatan savaşını yönetecektir ve camideki ibadete reklam için değil, sıradan bir vatandaş olarak katılacaktır."