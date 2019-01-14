Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün bir basın açıklaması yayınlayarak, ABD Başkanı Trump’ın tehdidine yanıt verdi.

Perinçek özetle şunları belirtti:



TRUMP’IN TEHDİDİ BOŞ ABD GİDİYOR PKK BİTİYOR



Öncelikle şunu vurgulayalım: Trump’ın tehdidi boştur. Trump, kuru sıkı atıyor. Çünkü ABD, Türkiyemize yönelttiği tehdidi savaşı sürdürerek hayata geçirebilecek durumda değildir.



ABD, yenildiği için Suriye’den çekiliyor. Trump’ın bu açıklaması, ABD’nin iç kamuoyuna yöneliktir. Yenilen ABD, kuru sıkı atarak ABD kamuoyunda geri çekilişini perdeliyor.



Dahası, ABD’nin çekilişinin çok önemli ekonomik nedenleri var. Trump’ın da seçim kampanyalarından bu yana belirttiği gibi, ABD silahlı müdahaleleri nedeniyle Batı Asya’ya yerdi trilyon doları gömdü. ABD’nin Türkiye’ye karşı koymak uğruna yedi trilyon dolar daha gömecek bir ekonomisi bulunmuyor. ABD ekonomisi artık savaşı taşıyamıyor. Bu nedenle eğer bir ekonomik tehdit varsa, o da ABD’nin karşı karşıya bulunduğu tehdittir.



ABD TÜRKİYE EKONOMİSİNİ MAHVEDEMEZ ABD KENDİ EKONOMİSİNİ MAHVEDER

ABD Başkanı Trump, Türkiye ekonomisini mahvetme tehdidinde bulunuyor. Oysa bu sözler, bir tehdit değil, fakat Türkiye ekonomisi için bir kurtuluş fırsatı ve müjdesidir.



Türkiye ekonomisi, ABD’nin dayattığı Borçlanma Ekonomisi nedeniyle çıkmaza girmiş bulunuyor. Ekonomimizi mahveden zaten ABD’nin dayattığı programdır. Ve Türkiye için buradan Sıcak Para bularak çıkmak diye bir çözüm bulunmuyor. Borcun borçla çevrilmesi dönemi bitmiştir. ABD, Türkiye ekonomisini batıramaz da, kurtaramaz da.



ABD’nin sıcak para musluklarını tamamen kapatması, Türkiye için bir tehdit değil, fakat Üretim Ekonomisini kurma fırsatı olur. ABD’den gelecek ekonomik baskılara Türkiye, Vatan Partisi’nin Üretim Devrimi Programıyla yanıt verecektir.



Ekonomik baskılar, ABD’nin dayattığı programın tam iflasını getirecektir. Türkiye için çözüm vardır. ABD’nin baskıları, Türkiye’nin Üretim Devrimiyle büyük karara yönelmesine yol açacaktır. Kaybeden, yine ABD emperyalizmi olacaktır.



ABD SURİYE’NİN KUZEYİNDE PKK DEVLETÇİĞİ KURAMAZ

ABD, bölgemizde Bölücü Terör Örgütü PKK’nın destekçisi olduğunu, Trump’ın ağzından bir kez daha itiraf etmiş oldu. Ancak şunu kesinlikle belirtelim: ABD, PKK’yı hendeklere gömülmekten kurtaramamıştır ve kurtaramayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK Terör Örgütünü sınır ötesinde de bitirecektir. Türkiye ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleri, ABD emperyalizminin ve İsrail’in “Kürt özerk bölgesi” adı altında İkinci İsrail kurmasına izin vermeyecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın Doğusunda ve Menbiç’te PKK ve DEAŞ teröristlerini temizleyecek güce sahiptir. Türkiye’nin kararlılığına ABD’nin karşı koyma yeteneği yoktur.



BATI ASYA ÜLKELERİNİN KUZEY IRAK’TA UYGULADIKLARI MODEL GEÇERLİ

Vatan Partisi, ABD’nin bu son çırpınışlarına karşı Batı Asya ülkelerinin ortak mücadelesi için çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır.



Hatırlanacağı üzere, ABD ve İsrail’in 2017 yılı güzünde, “Kürdistan” amaçlı referandum girişimi, Türkiye, Irak, İran, Suriye ve Rusya’nın ortak hareketi sonucu bozguna uğramıştır. Irak askeri Kerkük’e girince, ABD’nin peşmergeleri ve PKK piyonları silahlarını atıp kaçmışlardır. Bugün durum, ABD için çok daha elverişsizdir. ABD gidiyor ve PKK bitiyor. PKK, bugün teslim olmayı tartışıyor.



TÜRKİYE DERHAL ŞAM’DA BÜYÜKELÇİLİK AÇMALI

Türkiye Hükümeti, Kuzey Irak’ta başarı kazanmış olan modeli, hem Suriye’nin kuzeyinde, hem de Doğu Akdeniz’de uygulamak durumundadır. Bunun için Suriye hükümeti ve Suriye Devletinin Ordusuyla derhal işbirliğine geçilmelidir.



Suriye ile işbirliği, Türkiye’nin ittifak birikimini harekete geçirmek açısından anahtar değerindedir. Rusya, İran, Irak gibi komşularımız ve Çin gibi cephe gerisindeki güçlü dostlarımız, Türkiye’ye güven duymak için Suriye devletine el uzatmasına bakıyorlar.



Türkiye, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da belirttiği gibi, tehdide pabuç bırakmaz.



Türkiye, Trump’ın tehdidine derhal Şam’da Büyükelçilik açarak yanıt vermelidir.



Suriye ile askerî işbirliği, ABD planlarını bozacak en önemli adımdır.



ABD TEHDİDİNE KARŞI TÜRKİYE’NİN BÜTÜN GÜÇLERİNİ BİRLİĞE ÇAĞIRIYORUZ

Türkiye, ABD tehdidini boşa çıkaracak güce sahiptir.



Türk milletinin birikimine, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Polisimizin kahramanlığına, emekçilerimizin ve sanayicimizin üretim yeteneğine sonuna kadar güveniyoruz.



Türkiye’nin bütün güçlerini, siyasal partilerimizi ve bütün üretici örgütlerimizi ABD tehdidine karşı birliğe çağırıyoruz.

