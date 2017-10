Çin'in kurucu ve iktidar partisi olan Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Ulusal Kongresinin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2300 delegenin oylarıyla Merkez Komite Başkanı olarak seçilen Xi Jinping'e desteğini gösteren bir mektup gönderdi

Çin'in kurucu ve iktidar partisi olan Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Ulusal Kongresinin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2300 delegenin oylarıyla Merkez Komite Başkanı olarak seçilen Xi Jinping'e desteğini gösteren bir mektup gönderdi.



İşte o mektup:



Sayın Xi Jinping Yoldaş,



Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve

Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri



Sizin önderliğinizde toplanan 19. Ulusal Kongresi’ninbaşarıları nedeniyle Çin Komünist Partisi’ni yürekten duygularla kutlarım. Kongre, Batı Asya’nın diğer ucundan, Türkiye’denhalkımız ve Vatan Partisi tarafından büyük ilgiyle ve heyecanla izlenmiştir.



19. Kongre, insanlığın umutlarını geleceğe taşımıştır ve bütün dünyada emekçi halklara ve sosyalizme güveni güçlendirmiştir.



Çin Komünist Partisi’nin bu kongrede pekişen ve yeni ufuklara açılan devrimci çizgisinin bir ifadesi olarak Genel Sekreterliğe seçilmeniz, güven ve umutlarımızı güçlendirmiştir.



ÇKP’yi ve sizi kutluyoruz, engin başarılar diliyoruz. Başarılarınız, başarılarımız olacaktır.



19. Kongrede belirlenen “Çin’e özgü sosyalizmin yeni dönemine ait XiJinping” düşüncesini selamlıyoruz. Sosyalizm, her ülkede o ülke toprakları üzerinde filizlenebilir ve boy atar.



Çin Komünist Partisi’nin “14 nokta” temelinde Çin’i Orta Halli Refah Toplumuna dönüştürme hedefine ulaştıracağına güvenimiz tamdır.



19. Kongreye sunduğunuz rapor ve kapanış konuşmanız,Çin devleti ve halkının sınıfsız topluma doğru sosyalizmi inşadaki kararlılığını yansıtmış, Çin Komünist Partisi’nin tecrübeli ve sarsılmaz önderliğinin tarihsel önemini bir kez daha kanıtlamıştır.



ÇKP Merkez Komitesi’nin disiplin, eğitim ve halka önderlik etme kararlılığını selamlıyoruz.



Çin Devriminin Büyük Önderi Mao Zedung’un adı bugün hem Çin’de, hem de yedi iklimde yeniden yankılanıyor. O’nun millî demokratik devrim ve sosyalizmin kuruluşu sürecinde devrimi kararlılıkla sürdürme konusundaki birikimi, yalnız Çin için değil, bütün insanlık için değerli bir mirastır.



Çin Halk Cumhuriyeti’ni 1975 yılından bu yana Çin Komünist Partisi’nin davetlisi olarak on kez ziyaret ettim. Her ziyaretimde yeni bir Çin’le ve Çin halkının artan özgüveniyle karşılaştım. Her seferinde gördüm ki, özgüven, bütün başarıların en büyük kaynağıdır.



Çin’in sizin önderliğinizde dünyaya duyurduğu “Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi” ve dünyaya önerdiği “paylaşarak gelişme” anlayışı, en başta kıtamız Asya’da yeni bir uygarlığın inşasına katkıda bulunacaktır. İpek Yolu, Türkiye ile Çin’i çelikten bağlarla birbirine bağlamaktadır.



Değerli Xi Yoldaş,



Yeni bir dünya kuruluyor. Batı Asya ülkelerinin birleşerek emperyalizmin planlarını bozması, devletlerin bağımsızlık isteği, bölgesel birlikler, Avrupa’nın Atlantik hegemonyasından kopması ve Çin’in başarıları bunun son kanıtlarıdır. Avrasya, yeni kamucu uygarlığın ana gücüdür.



Lenin, Atatürk, Sun Yatsen, Gandi ve Mao gibi büyük devrimcilerin önderliğinde başlayan Asya Çağı, bugün tarihsel bir atılım dönemine girmiştir.



Türk Milleti de Çin Milleti gibi imparatorluklar ve millî demokratik devrim mirasına sahiptir.



Doğu ve Batı Asya’nın iki ucundayız, ancak bizleri devrimci geleneklerimiz birleştirmektedir. Vatan Partisi olarak sizleri temin ederiz ki Türkiye,bugün ABD’nin üzerimize sürdüğü bölücü ve gerici piyonlara karşı vatan savaşından millî hükümetle çıkacaktır. Türkiye, tıpkı geçen yüzyılın ilk çeyreğinde olduğu gibi, 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde de büyük devrimci atılımlar gerçekleştirerek, ülkelerin paylaşarak gelişme çabasına tarihî katkılarda bulunacaktır. Vatan Partisi, bu tarihî sorumlulukları üstlenmiştir ve görev başındadır.



İnsanlığın büyük geleceğine duyduğumuz özlemi ve öncü mücadeleyi paylaşarak, umutla, güvenle ve saygıyla.



Dr. Doğu Perinçek

Genel Başkan

Vatan Partisi (Türkiye)



ulusal.com.tr