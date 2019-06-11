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Doğu Perinçek'ten yeni askerlik sistemine tepki
Doğu Perinçek'ten yeni askerlik sistemine tepki
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Doğu Perinçek'ten yeni askerlik sistemine tepki

Bedelli uygulamasını kalıcı hale dönüştüren yeni askerlik sistemi için yarın kritik gün. Askerlik sistemine ilişkin hazırlanan kanun teklifinin yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor

Doğu Perinçek'ten yeni askerlik sistemine tepki

Ulusal Kanal'da ekrana gelen Çıkış Yolu programında gazeteciler Aytunç Erkin ve Sinan Sungur'un sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni askerlik sistemine tepki gösterdi.

Perinçek, "Bedelli uygulaması Türk ordusunu çürütür" dedi. 

"Ordunun temeli Mehmetçik, herkes temelde eşit olacak" ifadelerini kullananan Perinçek, "Türk ordusunun yapısıyla oynamak çok tehlikeli" dedi.


ulusal.com.tr




 

Etiketler; #doğu perinçek
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