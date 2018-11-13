Andımız ile ilgili yapılan skandal tanımlamalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Danıştay'ın kararını temyize taşıması, CHP-HDP ittifakı... Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Türkiye'nin gündemine damga vuran konularla ilgili kritik değerlendirmeler yaptı.

Türkiye'nin gündemindeki bu iki kritik konu ile ilgili çarpıcı açıklamlarda bulundu Vatan Partisi Lideri.



Önce Danıştay'ın andımız kararını hedef alanlara seslendi.



Doğu Perinçek, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü de hatırlattı.



"Bu gerçek üzerinde vatanı savunabiliriz" diyen Vatan Partisi Lideri, hükümeti de uyardı.



Vatan Partisi Genel Başkanı'nın gündeminde CHP ve HDP'nin yerel seçimler için yaptığı gizli ittifak görüşmesi de vardı.



Adalet yürüyüşünde HDP ile kol kola giren CHP ile ilgili parti tabanını uyardıklarını da söyleyen Perinçek, yerel seçimlerde ittifak ile ilgili CHP yöneticilerini de uyardı.



ulusal.com.tr