Doğu Perinçek: Terörü bitirme stratejisi izlenmeli
Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek İdlib'te tırmanan tehlikeli gerginliğe karşı uyardı. "Türkiye ve Suriye'nin karşı karşıya gelmesi ABD ve İsrail'e yarar" dedi. Perinçek, Türkiye'nin "terörü bitirme" stratejisine geçerek, Suriye ile doğrudan diyalog kurmasının öneminin altını çizdi.
GÜNDEM 11.02.2020, 20:26
İdlib'te gerginlik üst seviyede. Saha hareketli. Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye ve Suriye'nin karşı karşıya gelmesinin doğuracağı sonuçları söyledi.
Suriye'ye yönelik söylemlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti Vatan Partisi Lideri. Hükümeti uyardı.
Perinçek, Rus uçağının düşürülmesi olayını hatırlattı. "Kışkırtmalara dikkat" dedi.
Peki Türkiye'nin Suriye politkasında nasıl bir değişiklik yapması lazım? Vatan Partisi Lideri, niahi çözümü anlattı.
Türkiye'nin önünde duran "Doğu Akdeniz" önceliğine de dikkat çekti Doğu Perinçek. İşbirliği çağrısını yineledi.
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