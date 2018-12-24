Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da ekrana gelen Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi.

Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da ekrana gelen Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi.



Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları, Uygur Türklerine sözde destek için "Zulme Son" adıyla dün Ankara'da bir miting yaptı.



Mitingde konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Uygurlar üzerinden Vatan Partisi'ni hedef aldı. Mitingde konuşan Doğu Türkistan Millî Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, provokasyon çağrısı yaptı. Kitlenin Vatan Partisi binasına yürümesini istedi.



Destici ve Seyit Tümtürk'ün sözlerine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten yanıt geldi.



Bu mitingler Türkiye'yi hedef alıyor diyen Perinçek, "Amerika gelmiş, İsrail gelmiş Doğu Akdeniz'den Türkiye'ye namlularını doğrultuyor, Ege ve Akdeniz'de sular ısınıyor. Çin değil Türkiye'yi tehdit eden." dedi.



Perinçek,"IŞİD'in içinde Seyit Tümtürk'ün mensup olduğu Doğu Türkistan İslami Hareketinin 15 bin militanı savaşıyor" dedi.



Perinçek, "Bunlar Uygur Türkleri'ne de düşman, Amerikan menfaatleri uğruna Uygur Türkleri'ni ezdiriyorlar." dedi.



Vatan Partisi Lideri Perinçek, "Türk Milleti bunların kim olduğunu çok iyi saptamalıdır." diye konuştu.





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