Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üretim odaklı ekonominin esaslarını açıkladı. Perinçek, "Türkiye, Washington'dan, Brüksel'den değil Türkiye'den yönetilecektir." dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye, Ankara'dan yönetilecektir." dedi. Üretim odakli ekonominin esaslarını sıraladı.



Vatan Partisi lideri Perinçek, yazılı bir açıklama yaptı. Gündeminde ekonomik sorunlar vardı.



"ÜRETİCİLERİN MİLLÎ HÜKÜMETİ: 1980 sonrasının iktidar formülü şöyleydi: Borç bulanlar ve Türkiye'yi bölenler hükümet olur. Önümüzdeki iktidar formülü şöyledir: Üretim ekonomisini kuranlar ve Türkiye'yi birleştirenler iktidar olacaktır."



Perinçek, çözüm önerilerini paylaştı.



"ÜRETİCİYE DAYANAN DEVLET: Temel sorun, Türkiyle Cumhuriyeti Devletinin bağımsız karar vermesidir. Türkiye, Washington ve Brükselden yönetilmeyecek, Ankara'dan yönetilecektir!"



Vatan Partisi lideri üreticinin baştacı olması gerektiğini ifade etti.



"ÜRETİCİ BAŞTACI: Üretimi büyüten her iş doğrudur, üretimi baltalayan her uygulama yanlıştır. Üretme işi, üreticiyle yapılır. O nedenle günümüzün temel slogan bellidir: Üretici baş tacı!"



Doğu Perinçek, "Üretim ekonomisi" vurgusu yaptı.



"Üreticilerin bugün temel sorunu, Ekmek Teknesini korumaktır. Ekonomik kriz nedeniyle fabrikalarımız kapanmasın, işyerlerimiz ayakta kalsın, üretim yapımız çökmesin ki, üzerine Üretim Ekonomisini inşa edelim."



"Türkiye'nin güvenliği, Rusya'dan ve Çin'den başlar. Çin'in ve Rusya'nın güvenliği ise Türkiye'den başlar." diyen Perinçek, "Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü içindeki bağımsız yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.



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