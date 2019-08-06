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Doğu Perinçek: Türkiye Atlantik sürecine nokta koydu

Türkiye stratejik olarak Asya'ya açılma kararı aldı. Sürecin fikir mimarı Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek "Türkiye, Atlantik sürecine noktayı koydu" dedi. Vatan Partisi'nin 1996 ve 2000 yıllarında "Uluslararası Avrasya Kongresi" ile dünyaya Avrasya Projesini duyurduğunu söyleyen Vatan Partisi Lideri, Türkiye'nin Avrasya'ya yöneliş sürecini değerlendirdi.

Doğu Perinçek: Türkiye Atlantik sürecine nokta koydu

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, hükümetin Asya açılımını değerlendirdi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kamuoyuna sunduğu Asya çıkışıTürk Dış Politikasının resmi hedefi olarak kayıtlara geçti. Dünyaya açıklanan bu projenin öncülüğünü Vatan Partisi yapmıştı.  

Vatan Partisi öncülüğünde 1996 yılında yapılan Uluslararası Avrasya kongresine 48 parti katıldı. 

Doğu Perinçek hükümetin "Asya" açıklamalarını destekledi. Türkiye'nin Asya'ya yöneliş serüvenindeki kilit noktaya vurgu yaptı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #asya #vatan partisi #doğu perinçek
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