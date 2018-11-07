Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin’in haber ajanslarından Xinhua News’e konuştu.

Perinçek, Çin ile ticari işbirliğinin güçlendirilmesi, Türkiye'nin sanayilerine taze bir ivme kazandıracak ve ülkenin durgunluk bataklığından kurtulmasına yardım edecek, dedi.



Perinçek, özel röportajda şunları söyledi:

“Pazartesi günü Şanghay'da açılan ilk Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Türkiye'nin ihracatı için ‘büyük bir fırsat’ sunuyor ve Türkiye böylelikle Çin ile birlikte ticaret açığını daraltacak.İki ülke arasındaki dengesiz ticaret ilişkilerini geliştirmeye büyük katkıda bulunacak ve ihracatlarımızı genişletmek ve endüstrileri desteklemek için daha fazla alan arayacağız.”



“Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan konumuyla büyük coğrafi avantajlara sahip olan Türkiye, mevcut zorluklara rağmen ekonomisini canlandırma potansiyeline sahiptir. Fakat Türkiye yüzünü, Çin ve diğer Asya ülkelerine dönmediği takdirde, mevcut Batı ekonomik ve ticari sistemi altında ekonomik sıkıntılarına çözüm bulamayacaktır.”



Çin, Türkiye için en iyi işbirliği ortağı

“Üretkenliğini geliştirmesi Türkiye için çok önemli ve Çin, Türkiye için en iyi işbirliği ortağı.”



“ABD’nin Çin’e ithalat vergisi uygulayarak ticaret savaşını tetiklediği bu dönem, Türkiye ve Çin'in ticaret ve yatırımlarını arttırması için en doğru zamandır.”



Çin'i 10’ aşkın kez ziyaret eden Perinçek, hem devlete ait firmaların hem de özel firmaların uluslararası ticaret alanında rekabet etmesine ve inovasyon sektöründe hızla ilerlemesine olanak sağlayan Çin reformunu ve açılma politikasını memnuniyetle karşıladı.







“İnsanlık İçin Umut”

Perinçek, Çin'in başarısının dünyaya önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ve gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye'ye iyi bir örnek oluşturduğunu vurguladı.



Perinçek, Çin'den denizcilik, tarım, enerji, tıp ve yapay zeka alanlarında Türk şirketlerine taze teşvikler sağlamak ve aynı zamanda yıpranan demiryolu sistemini iyileştirmek için daha fazla yatırım yapmasını beklediğini ifade etti.



Perinçek, 1978’den bu yana Çin’in ekonomik başarısının ve sosyal gelişiminin şahidi olarak, Çin’i “insanlık için umut” ve “küresel ekonominin bir göstergesi” olarak tanımladı.



Çin'in giderek artan etkisini, kaotik ve düzensiz uluslararası siyasi ve ekonomik sistemlerde, olumlu bir işaret olarak görüyoruz, diyen Perinçek, “işbirliğimizi artırabilir ve birlikte daha çok işler başarabiliriz.” dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Xihua News'e verdiği röportaja bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/05/c_137584327.htm





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