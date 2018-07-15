15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin bastırılmasın ilk ve en kritik görevi yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kalkışmanın 2'nci yıl dönümünde Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. PKK ve FETÖ mücadelesinden, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine kadar birçok konuyu değerlendiren Perinçek, yeni sisteme ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

İlk ve en kritik açıklamayı O yaptı. Ve o açıklama 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin bastırılmasını sağladı.



Hükümetin ve siyasilerin sustuğu 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü darbeye karşı en kararlı ve sert açıklamayı yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kalkışmanın 2'nci yıl dönümünde Ulusal Kanal'a özel röportaj verdi.



Perinçek, 15 Temmuz akşamı Ankara'daki parti genel merkezinde yaşanılanları anlattı.



Parti yönetimi ve kurullarını darbeye karşı harekete geçirdiklerini belirten Vatan Partisi Lideri, yürüttükleri kritik çalışmaları aktardı.



Doğu Perinçek, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin arakasında olduklarını vurguladı.



Perinçek, FETÖ vce benzeri tarikat yapılanmalarına karşı AKP'nin yaptığı hatalara dikkat çekti.



Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de değerlendirdi Vatan Partisi lideri; "Mafyatik bir yapı oluştu" dedi.



TSK'nın Millî Savunma Bakanlığı'na bağlanması ve atama konularını da değerlendirdi Perinçek.



Yeni sistemin devam edemeyeceğini vurgulayan Doğu Perinçek, Türkiye'nin önünde Vatan Partisi ikitdarının olduğunu söyledi.



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