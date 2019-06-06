Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, İstanbul'da parti üyeleriyle bayramlaştı. Perinçek'e Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel de eşlik etti. Perinçek bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada "Umuda" vurgu yaptı. Türkiye'nin kamp değiştirdiğini belirten Vatan Partisi Lideri "Türkiye Avrasya'daki şerefli yerini alıyor" ifadesini kullandı. İlker Yücel ise CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'na, Washington Post yazısı üzerinden sert tepki gösterdi

Parti üyeleriyle tek tek bayramlaştı, sohbet etti. Parti binası hınca hınç doldu.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, bayramın son günü partisinin İstanbul İl Merkezi'ndeydi. Bayramlaşma töreni yapıldı. Vatan Partisi Liderine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel de eşlik etti.



Vatan Partisi liderinin vurgusu "Umut" oldu.



Perinçek, vatan savaşı veren Mehmetçiğe dikkat çekti. Millî Savunma Bakanı'nın ifadelerini örnek gösterdi.



Türkiye'nin artık "Avrasya'daki şerefli yerini aldığını" belirtti Perinçek.



Perinçek'in ardından Mustafa İlker Yücel'de bir konuşma yaptı.



Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel, 23 Haziran'daki seçimler için seçmenin iki parti dayatmasına maruz kaldığını vurguladı.



Yücel'in gündeminde CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Washington post için kaleme aldığı yazı da vardı. Yücel, İmamoğlu'na sert çıktı "Bu bir eş başkanlık beyanıdır" dedi.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma, tatlı sohbetler ve kahkahalarla son buldu.



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