Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Antalya’da üreticilerle bir araya geldi. Kumluca ileçesinde düzenlenen Üretici Sorunları ve Çözümler Kurultayı’nda konuşan Perinçek “Üretici Türkiye’nin baş tacıdır. Her şeyimizi üreticilerimize borçluyuz. Üreticiler hükümet olacak. Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ parolasını namusumuz üzerine yemin ediyoruz tekrar Türkiye’nin parolası yapacağız” dedi.

Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal’ın ev sahipliğini yaptığı,Üretici Sorunları ve Çözümler Kurultayı, Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlendi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eski Dekanı Salim Mutav’ın katılımıyla düzenlenen kurultayda üreticilerin sorunları tartışıldı. Ortak kanı ise Türkiye’nin önündeki çözümün üretim ekonomisi olduğu yönünde.



“ÜRETİCİLER HÜKÜMET OLACAK”



İlk konuşmayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı. Perinçek, “ Bu mevcut sistem üreticileri suçlayarak kuruldu, çiftçiyi suçlayarak kurdular bu sistemi. Hazır yiyicilerin iktidarı kuruldu. Üretmeyen, üreticileri suçlayanlar ülkeyi bu hale getirdi. Halk içindeki insanları birbirine düşürmeye yönelik bir sistem kurdular. O sistem bitti! Şimdi o bostan dolabının artık dönemeyeceği noktaya geldik. Bir şey üretilmiyor, üretici suçlanıyor" dedi. Bu felsefeden acilen vaz geçilmesi gerektiğini vurgulayan Perinçek “Üreticiyi suçlayan felsefeden üreticiyi baş tacı yapan felsefeye geçeceğiz ve ekonomik kararlar alırken çok basit, ekonomi bakanı, enerji bakanı vs. önlerine bir tane prensip yazıp koyacaksınız üretimi güçlendiren geliştiren her şey doğrudur üretimi baltalayan her şey yanlıştır. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı.



Mevcut sistemin bu şekilde devam etmeyeceğini söyleyen Perinçek, “Türkiye bir arayış dönemine girmiştir. Her kriz bir kararı zorlar. Toplumda ekonomide bir kriz varsa böyle gitmez. Bir karar vereceksiniz. Üreticiyi suçlayan sistemden üreticiyi baş tacı eden sisteme geçeceğiz" şeklinde konuştu. Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatan Perinçek “Üreticilerin iktidarını kuracağız. Atatürk’ün parolasını namusumuz üzerine yemin ediyoruz tekrar Türkiye’nin parolası yapacağız” dedi.



“KALDIRIN TELLERİ ÜRETİM YAPALIM”



Perinçek, bölge ülkelerle işbirliğinin ekonomi alanında önemli bir çıkış yolu olduğunu vurguladı. Perinçek “ İran’dan 40 kuruşa aldığımız mazotu 2 liradan çiftçimize verdiğimiz zaman Türkiye çiftçisi coşar. Bunun için dış politika çok önemli. İşte bu yüzden Türkakım projesini nasıl bozarız diye uğraştıklarını açık açık ilan ediyorlar” dedi. Komşularımızla işbirliği yapalım diyen Perinçek “Suriye, Irak, İran ile Türkiye’yi yan yana getirin. Kaldırın telleri, mayınları. Mal alalım,mal verelim, ticaret yapalım. İşte o zaman Türkiye zenginleşir” ifadelerini kullandı.



YERLİ ÜRETİM İÇİN MİLLİ HÜKÜMET



Akdeniz Üniversitesi Eski Dekanı Salih Mutav, üretimdeki sorunların çözümünde yerli üretime işaret etti. Mutav, “ Dışa bağımlı olduğumuz sürece üretimimiz gelişemez. Gerek bitkisel gerek hayvansal üretimde olsun ulusal projeler oluşturmak lazım. Ulusal projeler oluşmazsa başarılı olamayız. Başkalarının öngörüleri ile bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Dışa olan bağımlılığı en aza indirmemiz gerekiyor bunun için de nitelikli elemanlar yetiştirmemiz gerekiyor” dedi. Türkiye’nin en büyük sorununun üretmemek olduğunu vurgulayan Mutav, “ Üretim yapabilmek için dış güçlerin yönlendirmesinden muhakkak çıkmak gerekiyor. Ulusal, milli bir siyasi iradenin başa geçmesi yerli üretimin olması ve ülkenin kalkınması için gereklidir” şeklinde konuştu.



ÜRETİCİNİN SESİ AYDINLIK



Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel gazetelerin yaşadığı kağıt sorununa işaret etti. Sorunun sahipsiz olduğu ifade dene Yücel “ Çözüm üretilmiyor. Kağıt fiyatı Şubat ayından itibaren, Doların yükselmesiyle üç kat arttı. Bu artıştan sonra HaberTürk, Vatan Gazeteleri kapandı. Devlet Resmi Gazete’yi basmaktan vazgeçti. Artık sadece internet yayını yapacak. Bütün bu tabloya baktığımız zaman çıkardığımız sonuç ise bir siyasi olmadan bu meselenin çözüme kavuşmayacağı yönünde” dedi. Yücel tüm Kumlucalıları yarından itibaren bayilere giderek Aydınlık almaya davet etti.