Doğu Perinçek: Üretim devrimi kurultayları yapacağız

Vatan Partililer Muğla'da düzenlenen Üretim Devrimi Yemeği'nde biraraya geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Üretim Devrimi'nin düğmesine bastıklarını ilan etti. İlerleyen günlerde yurt çapında üretim kurultayları ile süreç hızlandırılacak.

Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığı, Üretim Devrimi Yemeği düzenledi. Ula ilçesi Türk Evi'nde düzenlenen yemeğe Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de katıldı. Perinçek, Üretim Devrimi'nin başladığını müjdeledi.

"2 gün sonra çıkacak olan Teori dergisinde de okuyacaksınız. Bir üretim devrimi programı yayınlıyoruz. Üretim devrimi kurultayları yapacağız. Üretim devrimi kurultaylarının işte bugün burada Muğla'da bir anlamda açılışını yapıyoruz"



Perinçek, üretim devri seferberliği başlattı.

"Vatan savaşından milli hükümete ve üretim devriminden milli hükümete. İki ayakla yürüyoruz. Çünkü bağımsız bir ekonomiyle vatanımızı koruyabiliriz ve vatanımızı koruyarak da ekonomimizi geliştirebiliriz. O nedenle vatan savaşı gündemi ve üretim devrimi gündemi, Vatan Partisi'ni hükümete taşıyacak olan gündemdir. Bu 10 ay belki 1 yıl üretim devrimi kurultayları gündemidir. Burada seferberliği başlatıyoruz."



Geceye ev sahipliği yapan Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Günal Dal da vatanseverlere seslendi.

"Vatansever. Evet vatansever olabilir. Ama vatanseverlik kağıt üstünde rozetle şunla bunla olmuyor. Bilinçli, analitik seçimlerle oluyor. Yani bilimsel, devrimci çözümlemelerle oluyor."





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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