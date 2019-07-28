Perinçek: Üretim devrimi kurultayları yapacağız
Perinçek: Üretim devrimi kurultayları yapacağız
Cem Gürdeniz Ulusal Gönüllüleri ile buluştu
Cem Gürdeniz Ulusal Gönüllüleri ile buluştu
PKK'da çözülme hızlandı
PKK'da çözülme hızlandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Doğu Perinçek: Üretim devrimi kurultayları yapacağız

Vatan Partililer Muğla'da düzenlenen Üretim Devrimi Yemeği'nde biraraya geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Üretim Devrimi'nin düğmesine bastıklarını ilan etti. İlerleyen günlerde yurt çapında üretim kurultayları ile süreç hızlandırılacak.

Doğu Perinçek: Üretim devrimi kurultayları yapacağız

Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığı, Üretim Devrimi Yemeği düzenledi. Ula ilçesi Türk Evi'nde düzenlenen yemeğe Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de katıldı. Perinçek, Üretim Devrimi'nin başladığını müjdeledi.
"2 gün sonra çıkacak olan Teori dergisinde de okuyacaksınız. Bir üretim devrimi programı yayınlıyoruz. Üretim devrimi kurultayları yapacağız. Üretim devrimi kurultaylarının işte bugün burada Muğla'da bir anlamda açılışını yapıyoruz"

Perinçek, üretim devri seferberliği başlattı.
"Vatan savaşından milli hükümete ve üretim devriminden milli hükümete. İki ayakla yürüyoruz. Çünkü bağımsız bir ekonomiyle vatanımızı koruyabiliriz ve vatanımızı koruyarak da ekonomimizi geliştirebiliriz. O nedenle vatan savaşı gündemi ve üretim devrimi gündemi, Vatan Partisi'ni hükümete taşıyacak olan gündemdir. Bu 10 ay belki 1 yıl üretim devrimi kurultayları gündemidir. Burada seferberliği başlatıyoruz."

Geceye ev sahipliği yapan Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Günal Dal da vatanseverlere seslendi.
"Vatansever. Evet vatansever olabilir. Ama vatanseverlik kağıt üstünde rozetle şunla bunla olmuyor. Bilinçli, analitik seçimlerle oluyor. Yani bilimsel, devrimci çözümlemelerle oluyor."


HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #muğla
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.