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Doğu Perinçek uyardı: Amerika, Aleviler üzerinden tertibe hazırlanıyor

"Bölge ülkelerinin birliği karşısında yenilen Amerika, Türkiye'de Aleviler üzerinden tertip yapmaya hazırlanıyor." Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı. "Amerika'nın hedefinde Sünni ve Aleviler var. "dedi. Vatan Partisi Lideri, milli birlik ve beraberliğin de bu tertipleri önleyeceğini vurguladı.

Doğu Perinçek uyardı: Amerika, Aleviler üzerinden tertibe hazırlanıyor

"Türkiye, Rusya ve İran bir araya geldi, Amerika yenildi." dedi. Türkiye'de yapılmak istenen Alevi tertibini anlattı. 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı. 

Perinçek'e Aydınlık gazetesinin manşetindeki Amerika'nın Alevi tertibi soruldu. O da yanıtladı. "Bilgi emniyet kaynaklarına ait."dedi 

Amerikan tertibinin nedenini iç cepheyi bölmek olarak açıkladı Perinçek. Hedefininin de Sünniler ya da Aleviler olacağını söyledi.  

Vatan Partisi Lideri, tertibe karşı verilecek en önemli yanıtın da milli birlik ve baraberlik olduğunu vurguladı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #aleviler #abd #doğu perinçek #türkiye #amerika
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