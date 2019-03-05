Çin'in başkenti Pekin ve Sincian Uygur Özerk Bölgesi'ndeki temasların ardından Türkiye'ye dönen Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Türk kamuoyuna izlenimlerini aktardı. Amerika güdümlü Uygur kışkırtmalarının karşısına belgelerle çıkan Doğu Perinçek, Türkiye-Çin dostluğunun önemine dikkat çekti.

Hem Pekin'de hem Urumçi'de temaslarda bulundu. Amerika'nın Uygur provokasyonlarına karşı, gerçekleri belgeleriyle anlattı.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Sincian Uygur Özerk Bölgesi'ndeki izlenimlerini aktardı.



Milliyetçilik adı altında Amerikan güdümlü kışkırtmalara ortak olanlara seslendi Perinçek.



Vatan Partisi Lideri, Doğu Türkistan kışkırtıcılarının FETÖ kanallarından verdiği demeçlere dikkat çekti.





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