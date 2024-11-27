Doğu Perinçek ve Liu Shaobin’den ortak mesaj: “Dostluk derinleşecek”

Türkiye'deki görev süresi dolan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e veda ziyareti yaptı.

4 yıldır görev süresinde Perinçek'le geniş dostluklar kurduğunu ve bunu hiç unutmayacağını belirten Çin Büyükelçisi Vatan Partisi Liderine teşekkürlerini sundu.

Vatan Partisi'yle Çin Komünist Partisinin dostluğunu önemsediğini söyleyen Shaobin,‘’İki parti arasındaki dostluk sürekli derinleşecektir. Bu dostluk Doğu’da itici güç olacaktır. Daha kapsamlı ve derinlikli, çeşitli ilişkiler kurmak istiyoruz. Şi Cinping'in dediği gibi, 100 yıldır görülmemiş değişiklikler içinde olan bir dünya var. Gazze, aynı zamanda bizim de davamız. Oradaki halk büyük bir mücadele içinde’’ dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk-Çin dostluğu ile ÇKP ve Vatan Partisi'nin arkadaşlığına katkılardan dolayı Liu Shaobin'e teşekkür etti. Perinçek, "Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur, Çin’le aramızda dağlar var. O dağlar bizi birleştirecek." dedi.

Vatan Partisi’nin üç yıl içerisinde hükumette anahtar konumda olacağını vurgulayan Perinçek, ‘’Türkiye, Atlantik sisteminden ayrılıyor. Asya’ya yerleşiyor. Bu, stratejik ve özenle seçilen bir süreç. Türk milleti de bu görüşte" dedi.

Perinçek, büyükelçi ve heyetine Kaynak Yayınları’ndan çıkan Mao Zedung’un altı ciltlik Seçme Eserler kitabı hediye etti.. Görev süresince sık sık görüşen Perinçek ve Liu sarılarak vedalaştı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi, Vatan Partisi ziyaretinden sonraki durağı ise Galatasaray Spor Kulünü Başkanı Dursun Özbek oldu.

Galatasaray Başkanı Özbek geçen günlerde de Vatan Partisi lideri Perinçek ile bir araya gelmiş ve Çin'le yapılacak sponsorluk görüşmelerinde yardımcı olmasını istemişti.