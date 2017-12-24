Vatan Partisi Öncü Gençlik lokomotifliğinde düzenlenen ‘100’üncü Yılında Ekim Devrimi’ Konferansları Ankara’daki görkemli toplantıyla sona erdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konferansı çok sayıda aydın da izledi. Panelde konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Prof. Dr. Korkut Boratav yüzyılın tecrübesiyle Ekim Devrimine nasıl bakılması gerektiğini anlattı.

İzmir’de başlayan, Adana, Antalya ve İstanbul’da da yapılan Ekim Devrimi konferanslarının sonuncusu önceki gün Ankara’da yapıldı.



‘100’üncü Yılında Ekim Devrimi’ Konferansları Ankara’daki görkemli toplantıyla sona erdi.







Konferanslar, Vatan Partisi Öncü Gençlik lokomotifliğinde, Bilim ve Ütopya Dergisi ve Teori Dergisi işbirliğiyle düzenlendi.



Konferansta Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, Teori Dergisi Yazı Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Akalın, Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş ile Öncü Gençlik Genel Başkan Yardımcısı Elif İlhamoğlu sunumlar yaptı.







Konferans akşam saatlerinde başlayan panelle devam etti. Panelde Yazar Yavuz Alogan’ın moderatörlüğünde Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve Prof. Dr. Korkut Boratav gençlerle bir araya geldi.







Panelin birinci turunda ilk konuşmayı yapan Korkut Boratav, toplumsal mücadelelerde öncü partinin önemine dikkat çekti.



Vatan Partisi lideri Perinçek de baş çelişkinin 20’inci yüzyıldan bu yanda ezen-ezilen milletler arasında olduğunu vurguladı.



Perinçek Ekim devriminin Milli Demokratik Devrim olduğuna dikkat çekti.



ulusal.com.tr