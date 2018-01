Millet üretiyor, üretmeyenler malı kaldırıyor. Bu devrin sonu gelmiştir.



Her toplum, önündeki sorunu çözer. Hiçbir topluma önünde olmayan bir sorunu çözdüremezsiniz.



Her yeni yıl, toplumun önündeki sorunu çözme yılıdır. Çözer ya da çözemez, ama tarihsel süreç o sorunu o toplumun önüne koymuştur. Öncüler, “çözeriz” diye bakacaktır, milletimizin önündeki sorunlara. Öncü için görev tanımı vardır. Öncü, her zorluğa “yeneriz” diye yaklaşacaktır. Yenmek için öncelikle yenme kararı gerekir.



2018’e zorlukları yenme kararıyla giriyoruz.



GÜNEŞ ÜRETENLER İÇİN DOĞACAK



2018’e “Üreticiler yılı” adını takan biz değiliz. İşte Üretim Ekonomisine geçme sorunu, artık ertelenemez bir zorunluluk olarak Türkiye’nin önünde duruyor. 2018 yılı daha doğmadan adını almış bile.



Biz, 2018’i selamlıyoruz. Herhangi bir yıl gibi değil, bizim yılımız olduğu için.



İçine girdiğimiz yıl, üretenlerin yılıdır.



Bugün güneş üretenler için doğdu. Zaten güneş, hep üretenler için doğar. Ama o güneşi üreticinin elinden çalanlar vardır. Bu kez çok farklı. Güneşimizi çaldırtmayacağız.



2018 yılı farklı bir yıl. Çünkü o güneşi çağıran koşullar var. O güneşle birlikte kolları sıvayacak on milyonlarca üretici var. Takvimin ilk yaprağında başlayacaktır onların hikâyesi.



DAĞLARI DELMEYE ÇAĞIRAN KOŞULLAR



Türkiye’nin Dünya Ekonomisiyle Bütünleşme süreci 1980 yılında Turgut Özal’la başladı. Sopası da geldi, 12 Eylül’de Kenan Evren’le. Onların devri bitmiştir. Çünkü artık Türkiye, Borçlanma Ekonomisiyle devam edemez. Değirmeni döndürecek su akmıyor. Yüksek faizle sağlanan kaynakların kuruduğu yıla giriyoruz. Dünyanın büyük tefecilerine yalvar, Körfez’e koş, Suudi Arabistan’da dolar haccı yap, bitti o dönem. Bulunacak borç sanayi ve tarımın çarkını çevirmeye yetmiyor.



Türkiye bir gün buraya gelecekti, şimdi oraya geliyor. Can sıkacak bir şey yok. Çünkü Türkiye, şimdi çıkmazdaki çıkış yolunu bulacaktır.



KAHRAMANLAR MEYDANA



Kim bulacak o çıkış yolunu?



Turgut Özal mı, Tansu Çiller mi, Tayyip Erdoğan mı, onlar çıkmazı temsil ediyorlar.



İşte üreten sınıfları ve onların öncüsü Vatan Partisini dağları delmeye çağıran koşullar bunlardır.



Tarihin kayaya dayandığı her durumun bir çıkışı vardır. Dağları delecek kahraman da tarihsel koşullar tarafından belirlenmiştir. Türkiye üretenlerle çıkacak bu karanlık kuyudan. Ve elbette onarın öncü partisi Vatan Partisiyle.



Üreten sınıflar hangileridir?



İşçidir, çiftçidir, esnaf ve zenaatkârdır, kamu emekçisidir, sanayici ve tüccardır. İşte onların zamanı gelmiştir.



Sıcak para komisyoncuları, cümle faizciler, dolar ve borsa vurguncuları, ihale rantçıları, tarikat rantçıları, bunlar sülüğe benziyorlar. Üretim faaliyetine katkıda bulunmuyor, üretilenleri paylaşıyorlar. Toplum, yaşamak için onlardan vazgeçecektir.



2018 yılı, kahramanlarını meydana çağırmaktadır.



Artık Üretenler Yılının içindeyiz. Meydan onlarındır.



Zonguldak ve Soma’nın madencileri, Mersin ve Hatay’ın narenciye üreticileri, Bursa, Gaziantep, Samsun, Denizli, Diyarbakır, Kayseri, Çorum ve Malatya’nın küçük sanayicileri ve çarşıları, Adıyaman’ın sarmalık tütün üreticileri, Trabzon ve Rize’nin balıkçıları, Mardin ve Urfa’nın kamyoncuları, Aydın’ın ve Manisa’nın incir ve üzüm üreticileri, Ayvalık’ın Gemlik’in zeytincileri, Gazipaşa’nın dikenli salatalık üreticileri, Kars, Ardahan, Iğdır, Van ve Balıkesir’in besicileri, İstanbul’un, Kocaeli’nin, İzmir’in, Adana’nın sanayicileri, Niğde’nin ve Amasya’nın elmacıları, Antalya’nın ve Muğla’nın turizmcileri, Kütahya’nın pınarları, Göreme’nin mağaraları, Kemaliye’nin kanyonları, İzmir’in kavakları, Artvin’in Mustafa Kemal Paşa horoncuları, Türkiye’nin cümle üretenleri şimdi meydan sizindir.



Üreten Türkiye’yi kurma mücadelesinin kahramanları sizlersiniz!



ÜRETENLERİN YÖNETİMİ



Millet üretiyor, üretmeyenler malı kaldırıyor. Bu devrin sonu gelmiştir.



Artık yalnız üretmek değil, yönetmek de üreticinin işidir. Üretim Ekonomisi, Üretenlerin Hükümetiyle kurulur.



Millî Hükümet, aynı zamanda üretenlerin hükümetidir. Millî tanımı ile üreten tanımı örtüşür.



Türkiye’nin Vatan Savaşı şimdi gerçek yatağına giriyor. Birleşen Türkiye mücadelesi ile Üreten Türkiye mücadelesi birleşiyor.



Hedefimiz, üreten sınıfların Millî Hükümetini kurmaktır.



Cumhurbaşkanı seçimi, Üretenlerin hükümetini kurma seçimidir.



Üretenlerin Cumhurbaşkanını seçeceğiz.



Vatan Partisi, bu amaçla kurulmuştur ve görevinin başındadır.



Üretenlerin yılı 2018’e merhaba!



Üretenlerin Millî Hükümeti için kolları sıvayanlara selam olsun!"



Doğu Perinçek

Aydınlık/Rota