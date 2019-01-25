Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, Ulusal Kanal'da Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin Venezuela'daki ABD destekli darbe girişimine dair sorularını yanıtladı. Büyükelçi Bracho, "Kendisini devlet başkanı ilan eden zatın hiçbir halk desteği yoktur, ABD'nin kuklasıdır. Trump, Obama'dan daha vahşi köpek. Tasmaları değişen tek bir köpek. Halkım, hükümetim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum Türk halkına, Ulusal Kanal'a ve Türkiye hükümetine." dedi