Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek yazdı: Başbağlar köylümüze

ivas Madımak’ta 2 Temmuz 1993 günü aydınlarımız, Gladyo’nun yobazları tarafından yakıldı ve üç gün sonra Kemaliye Başbağlar’da köylülerimiz PKK Terör Örgütü tarafından kurşuna dizildi. Türkiyemizi bugünlere sürükleyen Gladyo uygulamaları böyle başladı.



Başbağlar, Kemaliyemizin köyüdür ve Başbağlılar yerdeşlerimdir.



Bugün onların anma toplantısı var.



Köy Muhtarımıza ve Köy Derneği Başkanımıza yolladığım mesajı yayınlıyoruz.



KEMALİYE BAŞBAĞLAR KÖYÜ MUHTARI SAYIN ALİ AKARPINAR

Bizleri birbirimize bağlayan bu unutulmaz günde aranızda olamadığım için üzgünüm. Lütfen bağışlayın.



Başbağlar’daki anma törenlerinde Vatan Partimizi ve şahsımı Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Ercan Enç ve Kardeşik Bürosu başkanımız Arif Doğan temsil etmektedir.



Başbağlar şehitlerimiz vatan topraklarında, gönüllerimizde ve yüreğimizde kök salmıştır.



Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.



Biz Kemaliyeliler vatanımız için canımızı vermeye her zaman hazırız. Vatan savaşlarında yüzyıldır verdiğimiz şehitler bizlere örnek olmuştur.



Gemürgâp Kayasını yaran Büyük Dedem Apçağalı Adıgüzel Ağa’dan öğrendim kayaları yarmayı. Her zorluğun üstesinden gelmede siz hemşehrilerimin yanındayım.



Sevgi ve saygılarımla.



Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı



KEMALİYE BAŞBAĞLAR KÖYÜ DERNEĞİ BAŞKANI SAYIN MEHMET ALİ DİKKAYA



Bugün belki uzaktayım, ancak yüreğimle ve umutlarımla sizlerle birlikteyim.



Başbağlar şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu acı milletin acısıdır, yüzyıllar geçse yarası derindir. Ama o yara bizlere her gün her saat görevlerimizi hatırlatıyor.



Bütün köylülerimizin ve milletimizin acısını yürekten paylaşıyorum.



Hepimiz, Başbağlar şehitleri gibi vatanımız için gerekirse canımızı vermeye hazırız.



Değerli Köylülerimiz, Değerli Komşularımız,



Devlet ve millet işbirliğiyle Türkiyemizi bölücü terör örgütü PKK’dan ve FETÖ’den temizliyoruz. Ülkemizde huzur ve güvenliği sağlayacağız. Bu mücadelede kararlıyız.



Geleceğe güvenle bakıyoruz ve umutluyuz.



Kemaliyeliler olarak vatan davasında her zaman en öndeyiz.



Sevgi ve saygılarımla.



Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı