"Türkiye ile Suriye arasındaki cephe arkadaşlığını en ileri boyutlarda geliştirmek, her iki ülkenin bağımsızlığı, güvenliği ve üretim ekonomisi kurmaları açısından tarihî bir görevidir"

SURİYE YAZILARI



Dün Rota’da Atatürk’ün 1920 yılındaki ve 1930’lardaki “Türkiye + Suriye + Irak Konfederasyonu” girişimini belgeleriyle anlatmıştık. 2000’li yıllarda konu yeniden gündeme geldi. Şu anda Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler de konuyu güncel kılmaktadır. Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmaların yarattığı birikimin ürünlerini toplama zamanı geliyor.



BEŞAR ESAD’IN 20 OCAK 2005 GÜNÜ MOSKOVA’DAN YOLLADIĞI MESAJ



2005 yılının 17-20 Ocak günlerinde, Avrasya Hareketi Türkiye Millî Komitesi Heyeti olarak Suriye’yi ziyaret ettik ve Suriye devlet yetkilileriyle görüşmelerde bulunduk.







AVRASYA TÜRK MİLLİ HEYETİ



İşçi Partisi (Vatan Partisi) Genel Başkanı



- Doğu Perinçek, İşçi Partisi Genel Başkanı.



-Yaşar Müjdeci, E. Korgeneral.



- Prof. Dr. Ümit Akkoyunlu, Türkmen Danışma Meclisi Başkanı ve Ankara Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi.



- Prof. Dr. Semih Koray, Ankara Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi.



- Prof. Dr. Sencer İmer, Eski İskenderun ve Karabük Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi.



- Mete Göknel, Eski BOTAŞ Genel Müdürü.



- Özcan Buze, Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Aydınlık ile Ulusal Kanal’ın Dış Siyaset Yazarı.



YÜKSEK DÜZEY GÖRÜŞMELER



Heyetimizi Şam Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi davet etmişti. Suriye Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı ve Beşar Esad’ın yakın arkadaşı Dr. Faysal Keltum’un başkanlığındaki Merkezle görüşmeler yaptık. Suriye Meclisi Başkanı Dr. Mahmut Abraş ve Suriye Yüksek Eğitim Bakanı Dr. Hani Murtada tarafından ayrı ayrı kabul edildik. Murtada’nın Heyetimiz şerefine verdiği ziyafete Türkiye’nin Suriye Büyükelçisi de katıldı. Heyet Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 17- 18 Ocak 2005 günlerinde Şam Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Türkiye-Suriye ilişkileri Ekseninde Avrasya Sempozyumu”na bir bildiri sundu. Görüşmeler sonunda bir ortak bildiri de kararlaştırdık ve imzaladık.



BEŞAR ESAD’IN BEŞ ÜLKE BEŞ DENİZ PROJESİ



Şam’da yapılan görüşmelerin son akşamı Türkiye Heyeti onuruna verilen yemekte, Suriye Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Faysal Keltum, “Şimdi bu ziyaretin doruğunda en önemli gündeme gelmiş bulunuyoruz” diye bir giriş yaptı ve o sırada Moskova’da bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Heyetimize yolladığı mesajı açıkladı.



Suriye Devlet Başkanı, Moskova ziyareti nedeniyle görüşemediğimiz için üzüntüsünü belirtiyordu. Türkiye ve Avrasya Hareketi Türkiye Millî Komitesi ile ilişkilerin geliştirilmesine verdikleri önemi vurguladıktan sonra, “Beş Ülke Beş Deniz” projesine değiniyordu. Beş Ülke: Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan idi.



Beş Deniz ise, Karadeniz, Akdeniz, Hazar Denizi, Kızıl Deniz ve Arap-İran Körfezi idi. Beş Ülke ve Beş Deniz’in birleştirilmesi, Batı Asya ülkelerinin bağımsızlık ve refahının ötesinde, dünya barışına büyük katkıda bulunacaktı. Beşar Esad’ın bu önerisi, Vatan Partisi’nin 1980’li yıllardan beri mücadelesini verdiği Batı Asya Birliği (BAB) ile örtüşüyordu.



Aydınlık gazetemizin değerli yazarı, Türkiye-Suriye dostluğuna büyük katkılarda bulunan Mehmet Yuva Arkadaşımdan öğrendiğime göre, Suriye Devlet Başkanı Esad, “Beş Ülke Beş Deniz” Projesini, 2007 yılı Ekim ayı başındaki Türkiye ziyaretinde yaptığı görüşmelerde de gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt’a bu konuda hem sözlü açıklamalarda bulundu, hem de dosya verdi.



2015 yılı Şubatında Sayın Beşar Esad ile Şam’da yaptığımız görüşmede Batı Asya Birliği (BAB) üzerindeki görüş birliğimizi karşılıklı olarak yineledik.



BEŞAR ESAD’IN TARİHÎ MESAJI



Sayın Beşar Esad, Şam’daki akşam yemeğine Moskova’dan gönderdiği mesajın devamında tarihî değerde bir öneride bulunuyordu. Türkiye ile Suriye, tarih boyunca aynı devlet içinde yaşamışlardı. İki ülke bugün de aynı devlet çatısı altında birleşebilirlerdi. Suriye, bu konuda geniş bir ufka sahipti.



Suriye Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Faysal Keltum, Beşar Esad’ın bu önerisini Türkiye devletinin yöneticilerine ve Türkiye kamuoyuna anlatabileceğimizi ifade etti.



Biz de o görüşmede Atatürk’ün 1920 yılındaki ve 1930’lardaki “Türkiye + Suriye + Irak Konfederasyonu” girişimine değindik. 2005 yılı Ocak ayındaki bu ziyaretimizden üç yıl sonra, Şule Perinçek, 27-28 Şubat 2008 tarihinde Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri İlimler Fakültesi Tarih Bölümü’nce düzenlenen, “Doğu Arap Coğrafyası (Bilad El-Şam) ve Anadolu: Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu uluslararası sempozyuma katıldı. Şule Perinçek, “Atatürk ve Arap Dünyası: Kurtuluş Savaşı Yıllarında Türk-Arap Dayanışması” başlıklı bildirisinde, Atatürk’ün Konfederasyon girişimini belgeleriyle anlattı ve büyük ilgi gördü.



Beşar Esad’ın o tarihî mesajı Şam’daki akşam yemeğinde kalmadı. 2005 yılında Mersin’de yapılan Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği konulu toplantıya katılan Suriye temsilcileri, ülkelerimizin aynı devlet çatısı altında birleşmeleri önerisini kamuoyu önünde vurguladılar.



YENİ DÜNYANIN DEVRİMCİ ÇÖZÜMLERİ



Nereden nereye geldik.



Yeni bir dünya kuruluyor.



ABD’nin borusunun ötmediği bir dünya!



ABD’nin silahla geldiği Batı Asya’dan silahla gönderilmek üzere olduğu bir dünya!



Çok kutuplu bir dünya!



Bağımsız ülkelerin dünyası!



Ancak bu dünyayı, birbirinden ayrışmış ülkelerin tek tek mücadelesiyle kuramayız. Ülkelerin bağımsızlıklarını güvence altına alan ve refahı geliştiren bölgesel ve kıtasal birliklerle kuruluyor Yeni Dünya!



Yeni Dünyanın kuruluşunda Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Katar en ön cephede mücadele veriyorlar.



Türkiye ile Suriye arasındaki cephe arkadaşlığını en ileri boyutlarda geliştirmek, her iki ülkenin bağımsızlığı, güvenliği ve üretim ekonomisi kurmaları açısından tarihî bir görevidir.



YARIN: VATAN PARTİSİ’NİN SURİYE’DE ÇÖZÜM PLANI



Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı



ulusal.com.tr Dün Rota’da Atatürk’ün 1920 yılındaki ve 1930’lardaki “Türkiye + Suriye + Irak Konfederasyonu” girişimini belgeleriyle anlatmıştık. 2000’li yıllarda konu yeniden gündeme geldi. Şu anda Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler de konuyu güncel kılmaktadır. Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmaların yarattığı birikimin ürünlerini toplama zamanı geliyor.2005 yılının 17-20 Ocak günlerinde, Avrasya Hareketi Türkiye Millî Komitesi Heyeti olarak Suriye’yi ziyaret ettik ve Suriye devlet yetkilileriyle görüşmelerde bulunduk.İşçi Partisi (Vatan Partisi) Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığındaki yedi kişilik Heyette şu şahsiyetler bulunuyordu:- Doğu Perinçek, İşçi Partisi Genel Başkanı.-Yaşar Müjdeci, E. Korgeneral.- Prof. Dr. Ümit Akkoyunlu, Türkmen Danışma Meclisi Başkanı ve Ankara Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi.- Prof. Dr. Semih Koray, Ankara Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi.- Prof. Dr. Sencer İmer, Eski İskenderun ve Karabük Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi.- Mete Göknel, Eski BOTAŞ Genel Müdürü.- Özcan Buze, Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Aydınlık ile Ulusal Kanal’ın Dış Siyaset Yazarı.Heyetimizi Şam Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi davet etmişti. Suriye Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı ve Beşar Esad’ın yakın arkadaşı Dr. Faysal Keltum’un başkanlığındaki Merkezle görüşmeler yaptık. Suriye Meclisi Başkanı Dr. Mahmut Abraş ve Suriye Yüksek Eğitim Bakanı Dr. Hani Murtada tarafından ayrı ayrı kabul edildik. Murtada’nın Heyetimiz şerefine verdiği ziyafete Türkiye’nin Suriye Büyükelçisi de katıldı. Heyet Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 17- 18 Ocak 2005 günlerinde Şam Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Türkiye-Suriye ilişkileri Ekseninde Avrasya Sempozyumu”na bir bildiri sundu. Görüşmeler sonunda bir ortak bildiri de kararlaştırdık ve imzaladık.Şam’da yapılan görüşmelerin son akşamı Türkiye Heyeti onuruna verilen yemekte, Suriye Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Faysal Keltum, “Şimdi bu ziyaretin doruğunda en önemli gündeme gelmiş bulunuyoruz” diye bir giriş yaptı ve o sırada Moskova’da bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Heyetimize yolladığı mesajı açıkladı.Suriye Devlet Başkanı, Moskova ziyareti nedeniyle görüşemediğimiz için üzüntüsünü belirtiyordu. Türkiye ve Avrasya Hareketi Türkiye Millî Komitesi ile ilişkilerin geliştirilmesine verdikleri önemi vurguladıktan sonra, “Beş Ülke Beş Deniz” projesine değiniyordu. Beş Ülke: Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan idi.Beş Deniz ise, Karadeniz, Akdeniz, Hazar Denizi, Kızıl Deniz ve Arap-İran Körfezi idi. Beş Ülke ve Beş Deniz’in birleştirilmesi, Batı Asya ülkelerinin bağımsızlık ve refahının ötesinde, dünya barışına büyük katkıda bulunacaktı. Beşar Esad’ın bu önerisi, Vatan Partisi’nin 1980’li yıllardan beri mücadelesini verdiği Batı Asya Birliği (BAB) ile örtüşüyordu.Aydınlık gazetemizin değerli yazarı, Türkiye-Suriye dostluğuna büyük katkılarda bulunan Mehmet Yuva Arkadaşımdan öğrendiğime göre, Suriye Devlet Başkanı Esad, “Beş Ülke Beş Deniz” Projesini, 2007 yılı Ekim ayı başındaki Türkiye ziyaretinde yaptığı görüşmelerde de gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt’a bu konuda hem sözlü açıklamalarda bulundu, hem de dosya verdi.2015 yılı Şubatında Sayın Beşar Esad ile Şam’da yaptığımız görüşmede Batı Asya Birliği (BAB) üzerindeki görüş birliğimizi karşılıklı olarak yineledik.Sayın Beşar Esad, Şam’daki akşam yemeğine Moskova’dan gönderdiği mesajın devamında tarihî değerde bir öneride bulunuyordu. Türkiye ile Suriye, tarih boyunca aynı devlet içinde yaşamışlardı. İki ülke bugün de aynı devlet çatısı altında birleşebilirlerdi. Suriye, bu konuda geniş bir ufka sahipti.Suriye Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Faysal Keltum, Beşar Esad’ın bu önerisini Türkiye devletinin yöneticilerine ve Türkiye kamuoyuna anlatabileceğimizi ifade etti.Biz de o görüşmede Atatürk’ün 1920 yılındaki ve 1930’lardaki “Türkiye + Suriye + Irak Konfederasyonu” girişimine değindik. 2005 yılı Ocak ayındaki bu ziyaretimizden üç yıl sonra, Şule Perinçek, 27-28 Şubat 2008 tarihinde Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri İlimler Fakültesi Tarih Bölümü’nce düzenlenen, “Doğu Arap Coğrafyası (Bilad El-Şam) ve Anadolu: Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu uluslararası sempozyuma katıldı. Şule Perinçek, “Atatürk ve Arap Dünyası: Kurtuluş Savaşı Yıllarında Türk-Arap Dayanışması” başlıklı bildirisinde, Atatürk’ün Konfederasyon girişimini belgeleriyle anlattı ve büyük ilgi gördü.Beşar Esad’ın o tarihî mesajı Şam’daki akşam yemeğinde kalmadı. 2005 yılında Mersin’de yapılan Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği konulu toplantıya katılan Suriye temsilcileri, ülkelerimizin aynı devlet çatısı altında birleşmeleri önerisini kamuoyu önünde vurguladılar.Nereden nereye geldik.Yeni bir dünya kuruluyor.ABD’nin borusunun ötmediği bir dünya!ABD’nin silahla geldiği Batı Asya’dan silahla gönderilmek üzere olduğu bir dünya!Çok kutuplu bir dünya!Bağımsız ülkelerin dünyası!Ancak bu dünyayı, birbirinden ayrışmış ülkelerin tek tek mücadelesiyle kuramayız. Ülkelerin bağımsızlıklarını güvence altına alan ve refahı geliştiren bölgesel ve kıtasal birliklerle kuruluyor Yeni Dünya!Yeni Dünyanın kuruluşunda Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Katar en ön cephede mücadele veriyorlar.Türkiye ile Suriye arasındaki cephe arkadaşlığını en ileri boyutlarda geliştirmek, her iki ülkenin bağımsızlığı, güvenliği ve üretim ekonomisi kurmaları açısından tarihî bir görevidir.