Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Medyascope.tv’de yaptığı açıklamada, AKP Hükümetinin Rus S-400 hava savunma sistemleri almasına karşı çıktı. CHP, Türkiye’nin S-400 füzelerinden vazgeçmesini istedi. Gerekçe, “NATO’nun sağladığı güvenliği ve uyumluluğu zaafa uğratmamak.” Bilindiği gibi Çeviköz, CHP’nin dış ilişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Açıklamaları, CHP adına.



CHP’NİN NATO’YA SARSILMAZ BAĞLILIĞI



NATO, askerî tatbikatlarında Türkiye’yi düşman olarak görüyor. CHP ise, “NATO’nun Türkiye’ye sağladığı güvenlik”ten söz ediyor.



Türkiye, 15-16 Temmuz 2016 günlerinde NATO Gladyosunun darbe girişimine karşı savaştı. CHP, NATO ile uyum peşinde.



Türkiye, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde NATO’nun PKK ve DEAŞ terör piyonlarına karşı savaşıyor. CHP, Türkiye’nin NATO’ya bağlı kalması için aşırı gayret içinde.



CHP, AKP iktidarına değil, Vatan Savaşına muhalefet ediyor.



Yalnız S-400 füzeleriyle ilgili değil bu tutum. CHP, her durumda ABD+İsrail+PKK+FETÖ cephesindedir. CHP’nin muhalefeti, AKP iktidarına değil, Vatan Savaşına!



HER AŞAMADA VE EN SON FIRAT’IN DOĞUSUNDA VATAN SAVAŞINA KARŞI AÇIK TAVIR



CHP, Türk Ordusunun Münbiç’e ve Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtına karşı çıktı. Orada da ABD, PKK ve DEAŞ ile aynı cephede (Aydınlık, 22 Aralık 2018). Vatan Savaşına başından beri muhalefet etti. Türk Ordusu, PKK’yı hendeklere gömme harekâtını başlatınca, PKK’nın “Saray Savaşı” suçlamasını paylaştı. Fırat Kalkanı Harekâtı’na “Ordu çamura batıyor” diye tavır aldı. Kılıçdaroğlu, Türk Ordusunun Afrin’e girmesine de tavır aldı. Yine PKK’yı korudu.



DOĞU AKDENİZ’DE İSRAİL VE ABD İLE İŞBİRLİĞİ



CHP, yine Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün ağzından Doğu Akdeniz’de yalnızlıktan kurtulmak gerekçesiyle İsrail ile işbirliğini savundu (10 Aralık 2018). Ege ve Doğu Akdeniz’de ABD, İsrail ve Yunanistan savaş gemileri Türkiye’ye namlularını çevirmiş tatbikat yapıyorlar. CHP’nin bu tehdide karşı en küçük bir tavrı yok. Tam tersine tehditte bulunanlarla işbirliğinden yana!



DOĞU TÜRKİSTAN İSLAMİ TERÖR HAREKETİ’NE DESTEK



CHP, TBMM’de yapılan oylamada, HDP, İyi Parti ve BBP ile birlikte “Doğu Türkistan’da Çin zulmüne karşı Meclis araştırması açılmasını” istedi. Öneri, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP, Çin düşmanlığında da ABD ile birlikte, PKK ile aynı cephede savaşan terör örgütünü destekliyor. Böylece ABD ve İsrail hesabına, Türkiye’nin Vatan Savaşındaki ittifak birikimini dinamitleme görevini yapıyor.



İSTANBUL’U ANKARA’DAN KOPARMAK



CHP, İstanbul’da Belediye Başkanı seçimine Ekümenik Fener Patrikhanesini ziyaretle başladı. Arkasından İstanbul’un Ankara’dan yönetilemeyeceğini ilan etti. Dahası Anayasa yapma iddiasıyla İstanbul’u Washington’a bağlı devletçik yapma planına bağlandı. CHP, Vatan Savaşına karşı mevzilenmesini İstanbul’a da taşıdı.



PYD/YPG’YE AÇIK DESTEK



CHP, ABD-İsrail dayatmasına teslim olarak PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG’nin kurtuluş savaşı verdiğini ileri sürüyor. CHP Genel Başkanı 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde bu görüşünü CNN Türk ve NTV ekranlarından açıkladı. En son CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, PYD’nin “siyasi bir oluşum” olduğunu söyleyerek, terör örgütüne sahip çıkmaya ve Türkiye’nin Vatan Savaşına karşı cephe tutmaya devam etti (8 Kasım 2018).



HDP/PKK İLE SEÇİM İŞBİRLİĞİ



CHP, 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinden bu yana her seçimde HDP/PKK ile işbirliği yaptı. Böylece Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK terörünü Meclis kürsüsüne çıkardı. PKK’ya haraç toplayan, eleman yollayan, malzeme sağlayan HDP belediyelerini savundu. CHP, bugün de HDP/PKK ile seçim işbirliği yapıyor.



CHP yönetimi, Vatan Savaşına karşı mevzilenmesini yetkili ağızlardan sürekli savundu. Birkaç hatırlatma:



Kılıçdaroğlu: “HDP, Türkiye siyasal hayatının meşru aktörlerinden biridir.” (28 Nisan 2015)



O zamanki CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin: “HDP’nin barajı aşmasını isteriz.” (3 Şubat 2015)



Çok sayıda CHP yöneticisi HDP’ye oy verin çağrılarında bulundular, dahası CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, HDP’ye oy verdiklerini ilan etti.



CHP liderlerinden Tuncay Özkan: “Adalet Yürüyüşü Demirtaş’ın barış çığlığının ete kemiğe bürünmüş halidir.” (23 Haziran 2017)



VATAN SAVAŞINA KARŞI HER CEPHEDE AÇIK TAVIR



■ CHP yönetimi, iç cephede PKK’nın hendeklere gömülmesine karşı tavır aldı, PKK’yı hendeklerden kurtarmak için, Diyarbakır Sur ve başka yerlere heyetler yolladı. CHP yönetimi, 24 Temmuz 2015 günü başlayan askerî harekâtı “Saray Savaşı” diye suçladı. HDP/PKK ile seçim işbirliği yapıyor. TBMM’de HDP/PKK ile birlikte hareket ediyor.



■ CHP yönetimi, Suriye ve Irak cephesinde Fırat Kalkanı, Afrin ve en son Fırat’ın doğusu harekâtlarına karşı tavır aldı. Bu cephelerde PKK’nın kolları olan PYD/YPG’yi korudu.



■ CHP yönetimi, Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’ye düşman konumunda olan İsrail ve ABD ile işbirliğini savundu.



■ CHP yönetimi, uluslararası siyaset cephesinde Türkiye’nin ittifak birikimini ABD-İsrail hesabına dinamitliyor. Rusya, İran ve Çin ile Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik çabalar içinde.



Özet: CHP, AKP iktidarına değil, Vatan Savaşına muhalefet ediyor.