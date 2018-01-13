Mücadele arkadaşıydılar, aynı cephede savaştılar, boyun eğmediler, Avrupa'yı birlikte dize getirdiler... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten bahsediyoruz. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Denktaş'ın ölümünün altıncı yalında bir yazı kaleme aldı. Gerçek bir Türk Milliyetçisi olduğunu belirttiği Rauf Denktaş'ı çok özel bir yazıyla andı

Aynı cephede savaştılar...Birlikte Avrupa'nın özgürlük geleneğini ateşlediler.



Kendilerine ve birbirlerine güvenerek yola çıktılar. Emperyalizmin sözde Ermeni Soykırımı yalanına karşı Lozan Meydanı'nda yine birlikte haykırdılar "Boyun eğmeyeceğiz, kazanacağız."



"Sakın AİHM'ye başvurmayın, karar Türkiye aleyhine çıkacak, sizin yüzünüzden Ermeni soykırımı uluslararası mahkeme kararı haline gelecek" deniyordu. Aldırmadılar. Kendilerine güvendikleri kadar Türk Milletine de güveniyorlardı. Ve dedikleri gibi, kazandılar.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek "mücadele arkadaşım" dediği büyük devlet adamı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün altıncı yılında bir yazı kaleme aldı.



Doğu Perinçek'in yazısı şu şekilde:



Rauf Denktaş, kahramandı ve devlet adamıydı.



Denktaş’ın yurtseverlik savaşı Atlantik sistemi sınırları içinde başladı. Ama Türk milliyetçiliği ancak emperyalizme karşı olabilirdi. Rauf Denktaş da o mecrada sonuna kadar ilerledi ve gerçek kahraman oldu.



Rauf Denktaş’ın milletine ve vatanına bağlılığı, emperyalizmle cephe cepheye gelince, hiç duraksamadı; ABD ve AB emperyalizmine karşı savaşa savaşa nefes aldı ve nefes verdi.



Asla ABD ve AB emperyalistleriyle pazarlığa girmedi.



Asla kendisine sunulan sistem içi çözümlere itibar etmedi.



Vatanseverlik farkı buradaydı.



Devlet adamı farkı da buradaydı.



Rauf Denktaş, yalnız doğru mevzilenme değildir.



Büyük birikimdir!



Çok kıvrak zekâdır!



Sapına kadar namustur!



Sonuna kadar adanmışlık kültürüdür.



Eşine az rastlanır cesarettir!



Kendini her yaşta yenileyen, genç devrimci ruhudur!



Ve alabildiğine sevdadır; sanattır; edeptir; erkândır; incelik ve zarafettir.



Bunlar, kahraman devlet adamı ölçüleridir.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, mücadele arkadaşımız, Kahraman devlet adamı Rauf Denktaş'ı sonsuzluğa gidişinin 6. yıldönümünde saygıyla anıyoruz.



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