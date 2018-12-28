Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın Doğusunda PKK’yı temizleme harekâtı başlamış.

ABD-İsrail-Yunanistan savaş gemileri, Doğu Akdeniz ve Ege’de namlularını Türkiye kıyılarına dayamışlar.

Türkiyemiz, iki ayrı cephede ABD ve İsrail gibi önemli askerî güçlerle karşı karşıya gelmiş.

Aynı anda CIA’nın fesat tezgâhı da işlemeye başladı.



CIA FİTNESİ MECLİS KÜRSÜSÜNDE

İyi Parti, Büyük Birlik Partisi, CHP, HDP/PKK, el ele tutuştular ve CIA’nın “Çin Zulmü” kampanyasını Meclis kürsüsüne kadar getirdiler.

Savaş boruları çalınca, maskeler atıldı. HDP/PKK ile ortak pozisyonlar alındı. Türkiye’ye yönelik tehditler, Türkiye’nin güvenliği, Mehmetçiğin savaşı, bunların gündeminde değil. ABD ve İsrail cephesinden derhal atışlara başladılar.

Mecliste yaptıkları konuşmalar, acıdır ama bunların vatan diye, bağımsızlık diye, Türkiye’nin güvenliği diye bir kaygılarının olmadığını gösteriyor.



TÜRKİYE’YE VURMA GÖREVLİLERİ

Tek kaygıları var: ABD’nin vur dediği hedeflere vurmak! Suriye’ye vurmak, İran’a vurmak, Rusya’ya vurmak, Çin’e vurmak!

Tek görevleri var: Türkiye’yi ABD ve İsrail karşısında yalnızlaştırmak, Türkiye ile dostlarının arasına fitne sokmak! Dar günlerde Türkiye’nin dostu olabilecek kim varsa, ona vurmak!

Evet bunların aslî görevi, Türkiye’ye vurmak!

ABD’nin hedefinde öncelikle Türkiye var!

Fitneciler de bunun için ortaya sürüldü.

ABD ve İsrail, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin bağrına süngüyü dayamış, bu fitneciler Çin’e ve E. Org. Hulusi Akar’a karşı savaşıyorlar.

Vatan Savaşına “Saray Savaşı” çamuru atanlar da bunlardı. İşleri güçleri bozgunculuk ve fitnecilik!



ABD EMPERYALİZMİ VE İSRAİL SİYONİZMİ YOK! ÇİN VE RUS EMPERYALİZMİ VAR!

Bunlara inanacak olursanız:

ABD emperyalizmi yok, “Çin emperyalizmi” var.

İsrail Siyonizmi yok, “Çin zulmü” var!

ABD’de insan hakları var, Rusya’da ise “Putin diktatörlüğü”, İran’da “Molla diktatörlüğü”, Suriye’de “Beşar Esat katliamı’, Çin’de ise “Komünist zulmü” var!

Türkiye’nin sınırlarına ve kıyılarına bunların gözüyle bakacak olursanız:

Doğu Akdeniz ve Ege’de mavi vatanımıza namlu gösteren Altıncı Filolar ve destroyerler, ABD ve İsrail bandırası değil, Çin’in kızıl bayrağını taşıyor.

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK ve DEAŞ’a 20 bin TIR silah verenler ABD ve İsrail değil, Çin Halk Cumhuriyeti!

Türkiye’yi borç batağına batıran program, Washington’dan gelmedi, Pekin’den geldi!

Birleşen ve Üreten Türkiye için çözüm, Suriye, Irak, İran, Rusya ve Çin dostluğunda değil, ABD ve İsrail güdümünde!



CIA YALANCILARI CIA’NIN NAMUS MUHAFIZLARI

CIA tezgâhında üretilen ve bunların seslendirdiği yalanlara bakınız: Çin’de camiler yıkılıyormuş, Sinciang-Uygur bölgesinde Uygurların evlerine Çinli erkekler yerleştiriliyormuş, kızlarımızın kadınlarımızın namusları tehlikede imiş...Ve daha neler neler...

Amaç camileri korumak değil, Türkiye’deki camileri yıkacak emperyalist güçlere hizmet!

Amaç namusu korumak değil, Türkiye’nin namusuna göz koyanlara yataklık!

Bunlara kanacak olursanız:

CIA ve İsrail, Uygur camilerini koruyor!

Müslümanların namusu, CIA fitnesine ve İsrail fesadına emanet!



BUNLAR MI DEVLET YÖNETECEK

ABD’nin fitne görevinde PKK/HDP ile el ele tutuşanların şu hallerine bir bakınız:

Bu hesap kitap bilmezler mi Türkiye’nin güvenliği ve Üretim Ekonomisi için, strateji ve siyaset üretecek?

Bunlar mı Çin, Rusya, Suriye, Irak, İran, Katar, Venezuela ve Hindistan gibi ülkelerin yönetimleriyle aynı masaya oturup diplomasi yürütecek?

Bunlar mı Türkiye’ye yönelen tehditleri alt edecek?

Bunlar mı Türkiye’nin enerji sorununu çözmek için, İran, Irak, Rusya ve Azerbaycan ile ilişkiler geliştirecek?

Bunlar mı Türkiye’de yatırım ve üretim için, Çin ve Rusya ile ekonomik ortaklıklar kuracak?

Bunlar mı Türkiye üreticisinin ürünlerini komşu ülkelere, Rusya’ya ve Çin’e pazarlayacak?

Bunlar mı Rusya’dan, İran’dan ve Çin’den turist getirecek?

Bunlar mı Türkiye’nin millî savunma sanayisini geliştirmek için, Rusya ve Çin ile işbirliği yapacak?

Bunların yüzüne kim bakar?

Birleşmiş Milletler’in terör örgütü listesinde dostları olanlara kim değer verir?

Bunların CIA çamurlu ellerini kim sıkar?

CIA’nın yalancılarını, fitnecilerini, fesatçılarını kim adam yerine koyar?

Namus muhafızlığı yapmak adına kendi namuslarını yerlere serenlere kim güvenir?

Bunlar mı hükümet olacak?

Bunlar mı Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetecek?



FİTNECİDEN NAMUS MUHAFIZI ÇIKMAZ

Bunlardan devlet adamı çıkmaz!

Bunlar devlet yönetemez!

Bunlar ancak CIA’nın yalan memurluğunu üstlenebilirler!

Gladyo’nun kraliçesi, İsrail’in tetikçisi, Fethullah mensubu olabilirler, ama Uygurların hak ve hürriyetlerini savunamazlar!

Fitneciden namus muhafızı çıkmaz!

ABD’nin ve İsrail’in fitnecileri Müslüman namusunu koruyamaz!

Bunlar, ancak CIA’nın namus muhafızlığını yapabilirler!

Bu yazdıklarımızın önemi, zor günlerde anlaşılır. Mesele, bugün anlamaktadır.

Vatanı savunmak, korkakların ve nemelâzımcıların değil, namuslu ve cesur adamların işidir.