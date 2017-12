Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 18 Aralık 2017 günü yaptığı açıklamayla PYD’nin sonunun geldiğini bütün dünyaya ilan etmiş oldu. Aslında yeni bir şey yok. İnsanlığın en ön cephesinde savaşan Suriye devletinin ve halkının önderi Esad’ın bölücü teröre karşı tutumu belliydi. Demek ki, vurgulanarak ilan edilmesi gerekiyormuş. Çünkü özellikle Atlantik basını, “sürpriz açıklama”, “şok eden demeç” gibi başlıklarla verdi. PKK çevreleri ise, Esad’ı hemen “Kürt düşmanı” ilan ettiler.



Sayın Beşar Esad’ın açıklaması, Türkiye kamuoyuna BBC ve Reuters gibi Batı ajanslarının İngilizce metninden çevrilerek duyuruldu. O metin de Fransız Basın Ajansı’nın Fransızca haberinden İngilizceye çevrilmişti. Bozuk bir Türkçeydi ama herkes Beşar Esad’ın dediğini anladı.



Biz dün gece Şule Perinçek ve Sadık Can Perinçek ile Fransızca, İngilizce ve Türkçe metinleri karşılaştırdık ve inceledik. Sonunda Suriye’nin devlet ajansı Sana’nın yayınladığı haberi duyurmanın gerekli olduğunu düşündük. Beşar Esad, Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin başkanlığında hükümet ve ekonomi heyetini kabul etmesinin ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtlamıştı. Arapça açıklamanın tamamı videodan izlenebiliyor. Ayrıca Sana Ajansı’nın haberini şu kaynaktan bulabilirsiniz:



İngilizcesi:



https://sana.sy/en/?p=121701



Türkçesi:



https://www.sana.sy/tr/?p=132581



ABD KUMANDASI ALTINDAKİ HAİNLER



Sana Ajansı’nın haberinin ilgili bölümünü buraya aynen alıyoruz:



“Suriye’nin doğusunda Kürtlerin davranışları ve Amerikalılarla işbirliği konusunda Suriye hükümetinin bakış açısına’ ilişkin soruya cevabında el Esad; etnik, dini ya da benzeri açıdan bir kesimi olduğu gibi bir tutmanın kesinlikle uygun olmadığını belirtti.



“Sözlerine devam eden el Esad bunun kesinlikle mantıklı ya da doğru olmadığının altını çizerken, Suriye’de bütün kesimlere ya da bileşenlere bakıldığında içlerinde iyilerin ve kötülerin bulunacağına dikkat çekti. Her kesimde vatanseverler olacağı gibi nispi de olsa vatan hainlerinin olabileceğini de ifade eden el Esad, dolayısıyla Kürtlerin hepsini bir tutmanın doğru olmayacağını ifade etti.



“Cumhurbaşkanı el Esad Suriye’nin doğusunda bir kısım taraflarca ‘Kürtler’ diye adlandırılan ve ABD ile işbirliğinde olanların gerçekte tamamının Kürtlerden ibaret olmadıklarını belirtti. Bunların arasında Suriye’nin doğusunda çeşitli kesimlerin ve bileşenlerin bulunduğuna vurgu yapan el Esad; ‘Adlandırmalar dikkate alınmaksızın yabancılara hizmet eden.. özellikle de bu süreç içinde ABD komutası altında olan.. ki bunu ben demiyorum.. onların kendileri açıkça ABD uçaklarının şemsiyesi altında faaliyet gösterdiklerini ve ABD ile eşgüdümde bulunduklarını ilan etmekteler.. Bu konuda da bir dizi fotoğraf ve video görüntüleri yayınlayıp tanıtımını yaptılar.. Kısacası kendi vatanında herhangi bir yabancı devletin komutası altında ordusuna ve halkına karşı çalışan herkes haindir.. bu gayet net bir durumdur. Yani adları dikkate alınmaksızın Amerikalıların komutası altında faaliyet gösteren bütün gruplara ilişkin değerlendirmemiz budur.’



“Teröre karşı savaşın henüz bitmediğini ve hâlâ savaş yaşandığını belirten el Esad; fakat IŞİD’in en önemli karargahlarının yok edilmesi ve ciddi bir darbe almasıyla teröre karşı önemli adımlar ve büyük zaferler sağlandığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı el Esad; bir kısım devletlerin IŞİD’e bu şekilde odaklanmalarının ana nedeninin, Kaide Örgütünün Suriye kolu Nusra Cephesi ve daha başka terör örgütlerden dikkati dağıtmak olduğuna vurgu yaparken, uluslararası terör örgütleri listesinde yer alan Nusra Cephesinin Batılı devletlerden çeşitli türden destek almaya devam ettiğini kaydetti. El Esad dolayısıyla Suriye’de teröre karşı savaşın bittiğinden ve büyük zaferden söz etmenin ancak ve ancak Suriye’nin tamamında terörün her şeklinin yok edilmesi ve istikrarın sağlanmasıyla mümkün olacağının altını çizdi.”



PYD/YPG’NİN VATANA İHANETİ



Beşar Esad, özetlersek iki saptamada bulunuyor:



Bir: Amerikalıların komutası altında faaliyet gösteren PYD/YPG gibi Kürt örgütleri vatan hainidir. Ancak Kürtlerin hepsine bu suçlamanın yöneltilmesi doğru değildir. Birleşmiş Milletler’deki Suriye Heyetinin PYD bölgelerinden “PKK bölgesi” diye söz etmesi de önemlidir. Böylece Suriye, PYD’nin PKK’ya bağlı olduğunu da açıkça saptamakta ve dünya kamuoyuna açıklamaktadır.



İki: Beşar Esad, PYD dışında ABD ile işbirliği yapan başka örgütlerin bulunduğunu da belirtmekte ve onların da vatan haini kapsamında olduklarına işaret etmektedir.



BERRAKLAŞAN CEPHELEŞME



Esad’ın ABD kumandası altındaki güçlere yönelttiği vatana ihanet suçlaması, adresine ulaştı. PYD’nin altına saklandığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı örgüt, Suriye Cumhurbaşkanına hemen yanıt verdi. PYD, Beşar Esad rejimini ihanetle suçladı ve Suriyelileri Esad rejimine karşı koymaya çağırdı. Böylece Suriye’nin kuzeyindeki cepheleşme iyice berraklaştı. ABD cephesinde PYD, YPG ve bir takım dinci terör örgütleri var. İnsanlık cephesinde ise, Suriye, Türkiye, İran, Rusya başta olmak üzere Batı Asya devletleri ve milletleri var.



BEŞAR ESAD’IN ÇAĞRISI



Beşar Esad’ın açıklaması, Türkiye açısından bir çağrıdır. Suriye devleti, PYD’nin “vatan haini” olduğunu vurgularken, yalnızca bir kimlik saptaması yapmıyor. Daha önemlisi “vatana ihanet” eden örgütlere karşı yapılacak uygulamadır.



Bugün Türkiye’nin vatan bütünlüğü ve huzur mücadelesi, Suriye’nin kuzeyine odaklanmış bulunuyor. PKK’nın işi orada bitirilecektir. Türkiye Cumhurbaşkanı, sık sık “Suriye’nin kuzeyinde terör devletine izin vermeyeceğiz” diyerek, bu gerçeği ortaya koymaktadır. Çözüm, Türkiye ile Suriye’nin işbirliğindedir. ABD’nin silahlandırdığı ve örgütlediği bölücü teröre karşı ortak zemin oluşmuştur.



Beşar Esad, Türkiye’ye elini uzatmış bulunuyor. Yapılan çağrı açıktır. Suriye devleti, gelin bu ihaneti birlikte temizleyelim ve ülkelerimizin toprak bütünlüğünü sağlayalım diyor.



Artık karar, Tayyip Erdoğan yönetimindedir. Suriye’nin kuzeyinde teröre karşı ortak mücadele edeceğimiz ülke, Suriye’dir.



Coğrafya, Suriye’nin egemenliğinde olan topraklar.



Hedef alınan örgüt, Türkiye için de Suriye için de vatan hainidir.



Vatan Partisi’nin çözümü artık gündemdedir.



Doğu Perinçek

Aydınlık