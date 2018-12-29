Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı...

CHP, İstanbul Belediye Başkanı adayını önceki gün küresel bir tantanayla açıkladı. Küresel tantana, Bizans tantanası.



CHP’NİN KONSTANTİNOPOLİS MANİFESTOSU

CHP’nin Bizans Prensliği adayı Ekrem İmamoğlu, yeni görevine İstanbul Patriğini ziyaret ederek başlamıştı. Böylece Ekümenik Partriğin huzuruna çıkarak vaftiz edildi ve Washington’un Bizans imamlığına adaylığını koydu. Artık bütün Bizans oyları, İmamoğlu’na akacak. Hamsi kavağa çıkınca, Konstantinopolis de tarihte ilk kez İmamoğlu soyadlı bir Müslüman tarafından yönetilecek. CHP’nin Konstantinopolis Manifestosunu, Kemal Kılıçdaroğlu “tarih yazacak” yaldızlamasıyla takdis etti. Doğru, “İhanet tarihi” için yeni bir malzeme çıkmıştır. Ancak bu girişimin Bizans Tarihi içinde çürümekten başka bir kaderi bulunmuyor. ABD emperyalizminin Millî Devleti dinamitleme mesajı, ayine katılan CHP’liler tarafından yoğun alkışlarla karşılandı. Bizans projesinin basındaki parlatıcıları, Kemalist Devrimi temelden hedef alan manifestoyu manşetlerden ilan ettiler:



CHP’NİN BİZANS ANAYASASI ENTRİKASI

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, manifestolarını “İstanbul Anayasası” planlarıyla sürdürüyorlar. “İstanbul Anayasası” olur mu Sayın Baykal, Sayın Öymen ve Sayın CHP yöneticileri ve üyeleri? Devletlerin anayasaları olur! Bir de ABD emperyalizminin dünyaya dayattığı Metropol Anayasaları vardı. ABD Ordusu gelir İstanbul’u işgal ederse, İstanbul Anayasanızı yapar. Sizler de tarihî görevlerinizi yaparsınız! Yine hamsilerin kavağa çıkması gerekiyor. Ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı “Parlamenter Anayasa geleneğimize döneceğiz” iddiasının da bir Bizans entrikası olduğu ortaya çıkmış bulunuyor. Çünkü Cumhuriyetin anayasa geleneği, Millî Devlet geleneğidir. O gelenekte bir tek Anayasa vardır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.



VATAN PARTİSİ’NİN BİLDİRİSİ: İSTANBUL ANKARA’DAN YÖNETİLİR

İstanbul Belediye seçimi, CHP sayesinde emperyalizm ile Türkiye arasındaki cepheleşme içinde bir konuma oturdu. CHP, “İstanbul, Ankara’dan yönetilemez’ diyor. Bu manifestonun esası şudur: Bizans, artık Washington’dan yönetilir! Biz de, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Korkmazcan’ın dün Aydınlık sayfalarında bilgi ve birikimle açıkladığı üzere bir kez daha ilan ettik: İstanbul, yalnız ve yalnız Ankara’dan yönetilir! Atatürk Cumhuriyeti’nin anayasası budur. İstanbul, Mustafa Kemal Paşa’nın önderlik ettiği İstiklâl Savaşımızla Ankara’nın yönetimine alınmıştır. Cumhuriyetimizin yıldızı olan İstanbul’u Ankara’dan koparmaya kalkanların, İstiklâl Savaşının intikamını alabilecek bir silahlı gücü olması gerekir. CHP’nin nerde o silahlı gücü? Suriye’den kaçan ABD silahlı güçlerini toplayarak mı İstanbul’u Konstantinopolis yapacaklar? Yine Türk Milletiyle ve Türk Ordusuyla karşı karşıya geldiler.



CHP ANKARA’DAN YÖNETİLEMEZ!!!

CHP hayâl peşindedir. Vatan Partisi, Türk Ordusu ve Türk milleti varken, hiç kimse İstanbul’u Ankara’dan koparıp Washington’a bağlayamaz. Bunu başarabilecek bir silahlı güç yok! Ancak CHP, kendisini Washington’a bağlamıştır. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu şu manifestoyu yayımlasalardı, hakikati ilan etmiş olurlardı: CHP, Ankara’dan yönetilemez!



DİYARBAKIR’A YENİ ANAYASA İSTEYENLERLE İHANET İTTİFAKI

CHP yönetimi, Ankara’yı devre dışı bırakarak Diyarbakır’ı Washington ve Tel Aviv’e bağlamak isteyenlerle kol koladır, seçim ittifakı içindedir. Avrupa Özerklik Şartını kabul eden son CHP Kurultaylarının gereği yapılıyor. Bakalım AK PARTİ’nin hâlâ federasyon peşinde olduğu propagandası yapanlar, şimdi nasıl kükreyecekler? Federasyon, silahla kurulur. Federasyonu PKK’nın üzerine silahla yürüyenler değil, PKK’yı Türk Ordusunun pençesinden kurtarmak gayretinde olanlar hâyâl edebilir.



CHP KÖHNE BİZANS PROJESİNE BAĞLANDI

Doğrudur, CHP, artık Ankara’dan yönetilmiyor. CHP, Türkiye’den yönetilmiyor. CHP, Washington’un Köhne Bizans projesine bağlanmıştır. HDP/PKK ile ittifak yapan CHP yönetimi, Washington’a bağlanmıştır.HDP ve İyi Parti ile birlikte İran, Rusya ve Çin’e karşı CIA kampanyalarına alet olan CHPyönetimi, Washington’un Türkiye’yi yalnızlaştırma planına bağlanmıştır. İstanbul’da Fener Patrikhanesi’nin huzuruna çıkarak seçim kampanyası başlatan CHP yönetimi, Washington’a bağlanmıştır.İstanbul’u Metropol Anayasalarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik alanı dışına çıkarmaya kalkışan CHP yönetimi, Washington’a bağlanmıştır.



WASHINGTON’A BAĞLANMANIN YAKIN TARİHİ

Bu bağlanmanın yakın tarihi var: 24 Temmuz 2015’te başlayan Vatan Savaşına “Saray Savaşı” çamuru atan CHP yönetimi, Washington’a bağlanmıştır. PKK’yı hendeklerden kurtarmak için, Diyarbakırlara, “Rojava”lara koşan CHP yönetimi, Washington’a bağlanmıştır. FETÖ Darbesinin sahnelendiği 15-16 Temmuz 2016 gecesi pusularda saklanan CHP yönetimi, Washington’a bağlanmıştır. Fırat Kalkanı Harekâtına “TSK Ortadoğu’da çamura batıyor” diye karşı çıkan CHP yönetimi, Washington’a bağlanmıştır. PKK’yı Türk Ordusu’nun pençesinden kurtarmak için, “Ordu Afrin’e girmesin” çağrılarında bulunan CHP yönetimi Washington’a bağlanmıştır.



BONZAİNİN ETKİSİNDEN NE ZAMAN KURTULACAKLAR

15 Haziran 2017 günü Ankara’dan İstanbul’a bir koluna HDP/PKK’yı bir koluna FETÖ’yü takarak yürüyen CHP yönetimi, Washington Yürüyüşü yapmıştı. O yürüyüşe katılanlara bonzai içirildiğini belirttiğimiz zaman, öfkelenenler olmuştu. Şimdi CHP Bizans Planını açıklıyor, HDP ile seçim işbirliği yapıyor. O yürüyüşe hevesle katılanlar bakalım bonzainin etkisinden ne zaman kurtulacaklar?



2023’TE BİZANS KUKULETASI GİYİLİR Mİ

Bizim arkadaşlarımız ve dostlarımız da bonzaiden duman altı olmuşlardı. O kadar ki İmamoğlu’na 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı tacı giydirenlerimiz bile var. Cumhurbaşkanlığı tacı dedikleri, Bizans kukuletası! Ve o kukuletayı ancak Cüneyt Arkın’ın Köhne Bizans filmlerinde bulabilirsiniz, 2023 yılında değil!