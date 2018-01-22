Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla ilerliyor. İç cephe de hareketlendi. ABD güdümündeki vatan savaşı karşıtlarının sokağa çıkacak güçleri yok. Şu anda yazılı ve görsel medyada, sosyal medya denen ortamda propagandaya başladılar.



20. Yüzyılın bütün kurtuluş savaşlarında hep aynı söylemlerle karşılaşılmıştır: “Savaşa Hayır”, “Kan dökmeye hayır”, “Savaş kötüdür”, “Analar ağlamasın” vb.



İKİ YÜZYILIN VATAN SAVAŞI TOPRAKLARI



Hangi ülkedeyiz?



İki yüzyıldır emperyalizme karşı vatan savaşı veren Türkiye’de yeniden piyasaya sürülüyor bu söylemler.



Balkan ve Trablusgarp savaşlarında, Birinci Dünya Savaşının Çanakkale’den Yemen’e, Kafkaslar’dan Galiçya’ya uzanan cephelerinde “Yedi Düvele” karşı haklı savaş vermiş bir ülkede “Savaşa Hayır” diyebilenler çıkıyor.



Birinci Dünya Savaşının devamında İstiklâl Savaşımızda “Savaşa Hayır” demek ne anlama geliyorsa, bugün de aynı anlama geliyor.



Dün İngiliz-Fransız emperyalizmi ve Rus Çarlığıyla vatan için savaşıyorduk. Bugün ABD emperyalizmine ve piyonlarına karşı yine vatan savaşındayız.



Namık Kemal, “Vatan Yahut Silistre”yi bu topraklarda yazdı. Mehmet Akif’in “Çanakkale” şiiri bu toprakların destanıdır. Hüseyin Haydar’ın “Mehmetçik Türkü Söylüyor” şiiri, bugünün türküsüdür. Bizim çağdaş edebiyatımızın özünde vatan savaşı vardır.



Analar bu topraklarda, evlâdı şehit düşünce ağlamaz, “analar ağlamasın” diye ordu bozanlık yapanları görünce ağlar.



27 YILLIK KÖRFEZ SAVAŞI CEPHESİ



ABD emperyalizmi 1991 kışında Irak’ı işgal etti. 2003 baharında bir kez daha işgal etti. 2011 yılından bu yana Suriye’de iç savaş yürütüyor. PKK/PYD ve DEAŞ’ı Türkiye’nin üzerine sürdü. 15 Temmuz 2016 gecesi darbe tezgâhladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyini kapsayan bugünkü harekâtı, tıpkı Irak, Suriye ve Yemen’in savaşı gibi, ABD Emperyalizminin saldırısına karşı vatan savaşıdır. Haklıdır, doğrudur, iyidir.



Biz İstiklâl Savaşında acıları mı paylaştık, yoksa zaferleri ve sevinçleri mi?



Bugün bize Çanakkale’den, Sakarya’dan, Dumlupınar’dan kalan nedir, acılar mı, gözyaşları mı, ağlamak mı, yoksa gurur mu, zafer sevinci mi, özgürce nefes almak mı?



Bugünün duyguları da o günün duygularıdır. Mehmetçiğimizin kahramanlığı göğsümüz kabartıyor, hepimize sevinç veriyor. Terör örgütlerinin temizlenmesi Edirne’den Hakkari’ye kadar bu millete rahat nefes aldırıyor.



Vatan savaşı, bize vatan bütünlüğü kazandırıyor, milletimizi birleştiriyor, köylerimize kentlerimize huzur getiriyor. Savaşa Hayır diyenler, vatan bütünlüğüne hayır diyor, yurtta barışa hayır diyorlar.



KAN DÖKEN SAVAŞ



Mehmetçiğin mücadelesine “kan içmek” gibi söylemlerle karşı çıkanlar aslında kan içenlerin cephesindedirler. Onlar Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a da Atlantik gazetelerinde kendilerine açılan köşelerde “katil” diyorlar. ABD emperyalizminin katillerini ise, hapislerden kurtarma gayreti içindeler.



Kan içenler, ABD emperyalizmi, İsrail ve piyonlarıdır. 1991 yılından bu yana 27 yıl oldu. Topraklarımızı kana boyadılar. Ülkelerimizi böldüler. Kentlerimizi yıktılar. Çayırlarımızı yaktılar. Batı Asya’da olan budur.



“Vatan savaşına hayır” diyen zavallı kampanyanın başında, kan döken ABD emperyalizminin piyonları var.



Peki kan dökmeye karşıydılar da, o 4900 TIR silahı ABD emperyalizminden niçin aldılar?



Niçin mayın döşediler, niçin hendek kazdılar, niçin pusu kurdular, niçin canlı bombalarla bu milletin üzerine geldiler? Niçin ABD emperyalizminin ve İsrail’in kanlı senaryolarında piyon oldular? Niçin kardeş kanı döktüler?



Kardeş kanı dökerken, “savaşa evet” oluyor da, kardeş kanı dökmelerine izin verilmeyince mi “Savaşa hayır” oluyor?



VATAN SAVAŞI HAKLIDIR VE İYİDİR



Ve şimdi Batı Asya devletleri ve milletleri, o kan içicilere karşı vatan için savaşıyorlar.



Kan içenlerin piyonları, Kerkük’te silahlarını atıp kaçtılar. Onlara silahları attıran, vatan savaşıdır. Barışı getiren, vatan savaşıdır.



Emperyalizme karşı vatanın bütünlüğü ve halkın huzuru için yürütülen savaş, Asya’dan Amerika’ya, Afrika’dan Antartika’ya kadar haklıdır.



Vatan savaşı, bütün insanlık için haklıdır.



Lenin, Birinci Dünya Savaşında emperyalistlerin Osmanlı ülkesini paylaşmak için haksız savaş yürüttüklerini saptarken, Türkiye, Çin ve Arnavutluk’un vatan için haklı savaş verdiklerini vurguluyordu (Doğu Perinçek, Lenin Stalin Mao’nun Türkiye Yazıları, Kaynak Yayınları, 3. Basım, İstanbul, Temmuz 1992, s.91 vd).



İkinci Dünya Savaşında da vardı o bozguncular. Hitler emperyalizmine karşı yürütülen vatan savaşlarını iç cepheden vurma gayretindeydiler. Bütün insanlığın, o vatan savaşlarının kazanması için cephe tuttu. Bugün insanlık, yine vatan savaşının haklı mevzisindedir.



Türk Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyinde ABD emperyalizmine karşı yürüttüğü savaş, haklıdır ve iyidir.



Doğu Perinçek

Aydınlık/ROTA