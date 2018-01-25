Bir “masa” lafıdır gidiyor. Vatan Savaşı mevzisinde olmayanlar, masadan iskemle kapmak peşindeler. Televizyonlarda ve gazete köşelerinde hep aynı ağız: “Masada biz de olalım, denklemin içinde yer alalım.”



Türk Silahlı Kuvvetleri, bu savaşın Türkiye’nin güvenliği, terörün sınırlarımızdan temizlenmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü için yapıldığını vurguluyor. Birileri de, Suriye’nin paylaşılması planlarına Mehmetçiğin kanıyla dahil olmak sevdasında. ABD’nin Suriye’de federasyon kurma hayallerine bel bağlayanlardan söz ediyoruz.



İSKEMLE SAYISI



Hemen belirtelim: Masada tek iskemle var.



Toprak Suriye toprağı.



Masa, Suriye masası.



O masadaki tek iskemle, Suriye devletinin ve milletinin iskemlesidir.



O nedenle Suriye dışındaki herhangi birinin masaya oturması hem hukuk dışıdır hem de olanak dışıdır.



Suriye’nin geleceğini Suriye belirler.



ABD VE İSRAİL’İN MASASI



Federasyon kurarak Suriye’yi paylaşma planı, ABD ve İsrail’indir. Çünkü o zaman kurulacak federe devletlerden biri de sözümona Kürdistan, gerçekte İsrailcik prensliği olacaktır. PKK/PYD, İsrail’in piyonu olarak o prensliğin başına geçirilecektir.



O nedenle masada iskemle kapmak sevdası, ABD ve İsrail’in federasyon planına teslim olmaktan başka bir şey değildir.



O zaman herkes sorar: Mehmetçik niçin savaşıyor, niçin can ve kan veriyoruz?



ABD ve İsrail’in Suriye’yi paylaşma planı hayata geçsin diye mi? Dolayısıyla Türkiye’nin bölünmesi için mi?



Suriye’de masa kurmaya kalkanlar, Türkiye masasının kurulmasına hizmet ederler.



Agop’un meyhanesinde masa kurmuyorlar, akıllarını başlarına toplasınlar.



OLMAYAN İSKEMLEYE OTURMAK



Masada iskemle kapmak peşinde olanlar, masa gevezeliği yapanlar imkansıza bağlanıyorlar. Başka deyişle olmayan bir iskemleye oturma gayreti içindeler. Boşluğa oturmanın Türkçesini hepimiz biliyoruz.



Denklem ortada: İnsanlık cephesinde vatan bütünlüğü için mevzi tutan Suriye, Türkiye, Irak, İran ve Rusya var.



Masa kurmak için kan dökenler ise: ABD, İsrail, PKK/PYD ve ABD güdümlü diğer terör örgütleridir.



Savaşı ABD ve İsrail kaybetmektedir.



Bu durumda ABD emperyalizminin paylaşma planı çökmektedir.



Bu savaş, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıyla bitecektir.



Suriye Devlet Başkanı Haziran 2017’de Suriye seçiminden sonra Millî Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada, Suriye’nin federe devletlere bölünmesine kararlı olarak karşı çıkmış ve Suriye Arap Cumhuriyetinin tek milletten oluştuğunu ve tek devlet olduğunu ilan etmiştir.



ABD, Suriye’yi bölemedi ve Beşar Esad önderliğindeki Suriye yönetimini yıkamadı.



ABD, Türkiye’yi, Irak’ı ve İran’ı da bölemedi. Savaşın sonucu budur.



Dolayısıyla ABD, paylaşma masasını kuramayacak.



Artık tek masa ve tek iskemle var. Suriye’nin kendi masası ve Suriye’nin iskemlesi.



FEDERASYON LOBİSİ BOŞLUĞA OTURUR



Bu koşullarda, hiçbir güç, Türkiye’yi ABD’nin paylaşım planı içine çekemez. Çünkü o plan, aynı zamanda Türkiye’nin, Irak’ın ve İran’ın paylaşılmasıdır. Rusya ve Çin de bu planın karşısındadır. Bu dört ülkeyi parçalayabilecek bir güç yok.



Beşar Esad düşmanı söylemlerin arkasında ABD’nin federasyon planı var. Cumhurbaşkanlığı danışmanları çevresinde bir federasyon lobisinin oluştuğunu biliyoruz ve zaten kendilerini saklamıyorlar. Beşar Esad’a devlet adabı ile bağdaşmayan bir dille saldıranlar, o lobinin unsurlarıdır.



Hiç kimse masaya oturmaya kalkmasın. Boşluğa oturur.



Hiç kimse Türkiye’yi boşluğa oturtamaz.



İSKEMLE SAVAŞI DEĞİL VATAN SAVAŞI



Suriye’nin geleceğini Suriye devleti ve milleti belirleyecektir.



Suriye için Suriye dışında masalar kurmak, Suriye dışında Suriye için anayasa yapmaya kalkışmak hukuka da, vicdana da, gerçeğe de aykırıdır.



Hiç kimse Türkiye’nin vatan savaşını iskemle savaşına dönüştüremez.



Hiç kimse, Suriye masasına oturmaya kalkıp da, başkalarının Türkiye masası kurmalarına fırsat veremez!



Suriye devletine düşmanlık, Türkiye’ye ihanettir.



Çünkü o devlet yıkılırsa, ABD ve İsrail masası kurulur.



Doğu Perinçek

Aydınlık/ROTA