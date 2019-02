Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı

Son günlerde yeni bir eleştiri kavramı piyasaya sürüldü: Muhalefete muhalefet etmek.



Murad edilen şu:

■ Ak Parti düşmanlığına mevzilenin!

■ HDP/PKK ile işbirliğine sakın sesinizi çıkarmayın!

■ CHP ve İyi Parti’nin her konuda ABD ve İsrail ile birlikte tavır almasını görmezden gelin!

■ Kendi programınızı terk edin, Ak Parti yönetimi ne yaparsa, O’na muhalefet edin!

■ Ak Parti Bölücü Teröre karşı vatan savaşı mı başlattı, “Saray Savaşı” diye suçlayın!

■ PKK’yı hendeklere mi gömüyor, koşun PKK’yı hendeklerden çıkartmak için elinizi uzatın!

■ ABD emperyalizmi, Ak Parti Hükümetini devirmek için darbe mi tezgâhladı, FETÖ darbecilerinin yanında yer alın!

■ FETÖ Darbesi başarısızlığa mı uğradı, “tiyatro sahnelendi” diye psikolojik harekât yürütün!

■ FETÖ darbecileri ve PKK bağlantılılar hapislere mi atılıyor, cezaevi kapılarına koşun ve “Hapistekilere özgürlük” çığlıkları atın!

■ PKK ve FETÖ bağlantılı memurlar Ordudan, Polisten ve Yargıdan temizleniyor mu, “105 bin kamu görevlisini tekrar devlet kadrolarına alacağız” diye program açıklayın!

■ Türk Ordusu Fırat Kalkanı Harekâtıyla ABD-İsrail koridorunu mu yarıyor, “TSK Çamura batıyor” diye kampanya yürütün!

■ Ak Parti Hükümeti, Rusya ve İran ile Astana Sürecini mi yürütüyor, İran ve Rusya’ya karşı “diktatör bunlar” diye baltalama harekâtlarına katılın!

■ Türkiye, Atlantik sisteminden kopup Avrasya’daki bağımsız konumuna mı yöneliyor, “Atlantik’te demokrasi var, Asya’da faşizm var” diye Amerikan propaganda servislerinde görev yapın!

■ NATO, Atatürk’ün ve Tayyip Erdoğan’ın resimlerini düşman olarak gösteren askerî tatbikatlar mı yapıyor, NATO fedailiğine sarılın!

■ ABD’nin “Bizim adamımız” dediği Ahmet Davutoğlu Başbakanlıktan mı uzaklaştırılıyor, Davutoğlu’na cansiperane sahip çıkın!

■ Abdullah Gül Tayyip Erdoğan’a karşı gizli tertipler peşinde mi, Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı adayı yapmak için türlü çeşitle kombinezonlara girin!

■ ABD emperyalizmi Tayyip Erdoğan yönetimini devirmek için kumpaslar mı kuruyor, siz de Washington ayarlı seçim hedefi belirleyin ve HDP/PKK’ya oy verin çağrıları yapın!

■ Türk Ordusu, Bölücü Terörü tepelemek için Afrin’e mi giriyor, orada yuvalanan PKK’yı korumak için “Afrin’e girmeyin” diye beyanatlar verin!

■ Ak Parti Hükümeti, Doğu Akdeniz’de ABD ve İsrail tehditlerine karşı Mavi Vatan Tatbikatı mı yapıyor, “ABD-İsrail denkleminden çıkmayın” diye yaygara yapın!

■ Ak Parti, Uygur Bölgesindeki terör hareketini destekleyen ABD merkezli kampanyaya alet olmayan bir siyaset mi izliyor, TBMM’ye “Çin zulmü araştırılsın” diye önergeler verin!

■ Büyük sanatçımız Fazıl Say, Tayyip Erdoğan’ı konserine mi davet ediyor, siz Fazıl Say’a muhalefet edin!

■ Erdal Beşikçioğlu “Aynı gemideyiz” kararlılığını mı açıkladı, bu kez de Erdal Beşikçioğlu’na muhalefet edin!

■ Ak Parti, ABD’nin Venezuela darbesine cepheden tavır mı alıyor, CIA’nın “Diktatör Maduro” kampanyalarının piyonu olun!

■ Ak Parti, Güneydoğu Belediyelerinden HDP/PKK’yı temizlemek için uygulamalara mı girişiyor, HDP/PKK Belediyelerini “Kardeş Belediye yapın”, kayyum atamalarına karşı gürültü çıkartın!

■ Ak Parti, Güneydoğu’da HDP/ PKK’ya karşı seçim mücadelesi mi yürütüyor, HDP/PKK adaylarını destekleyin!

İşte o zaman muhalefete muhalefet etmemiş olursunuz!



VATAN SAVAŞINA MUHALEFET

Muhalif olmak, CHP’yi, İyi Parti’yi ve çevrelerini saran bir hastalık haline gelmiştir.

Olgulara bakan herkes görüyor artık şu gerçeği: CHP ve İyi Parti, Ak Parti iktidarına muhalefet etmiyor,

■ Vatan Savaşına muhalefet ediyor!

■ Türkiye’nin bütünlüğüne muhalefet ediyor!

■ Türkiye’nin bağımsızlık çabalarına muhalefet ediyor!

■ Türkiye’nin teröre karşı mücadelesine muhalefet ediyor!

■ FETÖ’nün temizlenmesine muhalefet ediyor!

■ Türkiye’nin vatansever güçlerinin birleşmesine muhalefet ediyor!

■ Türkiye’nin bekasına, yani dimdik ayakta kalmasına muhalefet ediyor!

■ ABD emperyalizminin hoşuna gitmeyen her siyasete muhalefet ediyor!

■ Mazlum ve Gelişen ülkelerin dayanışmasına muhalefet ediyor!

■ ABD-İsrail projesi içinde PKK ve FETÖ ile birlikte belediyeleri ele geçirmek için muhalefet ediyor!



HÜKÜMET OLMAK İÇİN PROGRAMLI MUHALEFET

Türkiye’nin vatan savaşına muhalefet edenler, hiçbir zaman iktidar olamayacaklardır. Çünkü onlar, Türkiye gemisinde değiller, Amerikan gemisindeler. Bu nedenle muhalif kalmaya mahkûmdurlar!

İktidara gelmenin birinci koşulu, Türkiye gemisinde olmaktır!

Ak Parti iktidarına, Türkiye’nin içinden, Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve huzur için, Üretim Ekonomisi için muhalefet yürütürseniz, bu çizgi aynı zamanda iktidar yoludur.

Vatan Partisi, Türkiye gemisindedir. Üreten ve Birleşen Türkiye hedefine ulaşmak için mücadele yürütmektedir. Türkiye gemisinde olan her parti, her örgüt, her vatandaş kardeşimizdir!

Türkiye’nin bağımsızlığına, bütünlüğüne, Üretim Ekonomisinin kurulmasına hizmet eden her çaba bizim çabamızdır, her adım bizim adımımızdır.

Vatan Partisi’nin bugünkü iktidar stratejisi, “Vatan Savaşından Millî Hükümete” parolasıyla özetlenmiştir.

Vatan Partisi, Vatan Savaşının ve Üretim Ekonomisinin en kararlı, en tutarlı partisi olarak, Millî Hükümet hedefine ilerlemektedir.

Millî Hükümet, Vatan Savaşında ve Üretim Ekonomisinde birleşenlerin hükümeti olacaktır!