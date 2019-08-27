"Vatan Partisi, planı Suriye Hükümetine açtı. Beşar Esad Yönetimi, bu planı uygulamaya hazır, dahası bu planı uyguluyor. Silah bırakan gruplar affediliyor ve Suriye’nin bütünlüğü içinde yer alıyorlar. 'Ya Suriye affetmezse' gibi kuşkular yerinde değildir. Çünkü Suriye hükümetinin de amacı, toprak bütünlüğünü olabildiği kadar düşük maliyetle sağlamaktır."

ABD emperyalizmi ve geri planda İsrail, önce Irak’ı işgal ederek Barzanistan’ı kurdular. “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail Devleti kurma planının ikinci aşaması, Barzanistan’ı Suriye’nin kuzeyinden Doğu Akdeniz’e bağlayacak koridorun açılmasıydı. Suriye’de, bu amaçla iç savaş tezgâhlandı. Ne yazıktır ki, Ak Parti yönetimi de ABD, İsrail ve Suudî Arabistan’ın bu girişimine katıldı.



Suriye’ye ülkemizden terör ihracı, bizim ilk günden beri vurguladığımız üzere fiyaskoyla sonuçlardı. Emevi Camisi’ne tankla girilemezdi. Girilemedi! Ancak bu acı tecrübeyi hatırlatmak değil muradımız. Çünkü Türkiye, artık Astana sürecinin ortağıdır ve Suriye yönetiminin dolaylı dostudur. Yalnızca nereden nereye geldiğimizi özetliyoruz. Önümüzdeki ufku görebilmek için elbette.



TAYYİP ERDOĞAN YÖNETİMİNİN SORUNUNU ÇÖZMEK



Bir de yakın geçmişten kalan yükler var. Çözüm planı o yükleri dikkate almak zorunda. Ak Parti yönetimi, Suriye’deki iç savaşa katılan bazı örgütleri destekledi, hatta silahlandırdı. Bu gruplara bazı sözler verildiği de herkes tarafından görülüyor. Yapılan taahhütler gerçekçi değildi, ancak bıraktıkları sorunlar gerçektir.



Vatan Partisi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak yanında, Türkiye hükümetini omuzlarındaki yüklerden kurtaracak ve Türkiye-Suriye işbirliğinin yolunu açacak bir plan yaptı.



SURİYE’DE ÇÖZÜM PLANI



Plan şöyle:



6.Türkiye’nin koruması altındaki gruplar ellerindeki silahları bırakacaklar.



7.Suriye, silah bırakan bu grupların yönetici ve mensupları için af çıkartacak.



8.Başta PKK/YPG/YPD olmak üzere, Suriye’deki terör örgütleri, Suriye + Türkiye işbirliğiyle temizlenecek. Bu sürece Irak + İran + Rusya’nın katkıda bulunması doğaldır.



9.Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıyla birlikte Türkiye’ye göç etmiş olan Suriyeliler güven içinde vatanlarına / evlerine dönecekler. Zaten dönmeye başladılar.



10.Böylece Fırat’ın doğusundaki terörün Türkiye + Suriye + Irak + İran + Rusya işbirliğiyle temizlenmesi için koşullar oluşturulmuş olacak. Fırat’ın Batısında başlayan terörden arınma, Fırat’ın Doğusunda kesin sonuca ulaştırılacak.



SURİYE, İRAN VE RUSYA PLANI BENİMSEDİ



Vatan Partisi, planı Suriye Hükümetine açtı. Beşar Esad Yönetimi, bu planı uygulamaya hazır, dahası bu planı uyguluyor. Silah bırakan gruplar affediliyor ve Suriye’nin bütünlüğü içinde yer alıyorlar. “Ya Suriye affetmezse” gibi kuşkular yerinde değildir. Çünkü Suriye hükümetinin de amacı, toprak bütünlüğünü olabildiği kadar düşük maliyetle sağlamaktır.



İran yetkilileriyle de görüşmeler yaptık. Planı çözüm için uygun ve gerçekçi buluyorlar.



Rusya, planı kabul etti ve kendi planı olarak savunuyor.



TÜRKİYE İÇİN BİRİCİK ÇÖZÜM



Türkiye’nin hem terörü bütünüyle temizlemesi hem de Üretim Ekonomisini kurması için, güney sınırında ve Doğu Akdeniz’de güvenliğe ve sağlam dostlara ihtiyacı var.



Çok geniş bir gücü daha şimdiden birleştirmiş olan Suriye’de Çözüm Planı, Mavi Vatanımızdaki ekonomik haklarımız ve güvenliğimiz yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin konumunu pekiştirmek için geniş olanaklar sağlamaktadır. Suriye, Doğu Akdeniz’deki en yakın müttefikimizdir.



SİLAHLA GELEN SİLAHLA GİDİYOR



ABD, Batı Asya’ya silahla geldi ve silahla gönderiliyor. Irak, Türkiye, Suriye, İran ve Rusya’nın silahı, ABD - İsrail - PKK ve Yobaz terör örgütlerinin silahını yenmiştir. Bu süreçte Suriye’nin ABD ve İsrail’e karşı silahlı direnişi çok önemli rol oynadı. Suriye, vatanını silahla bütünleştiriyor. Başka türlü birleştirme şansı yoktu. Bu mücadelesi, hem hukuka hem de Türkiye’nin yaşamsal çıkarlarına uygundur. Suriye’nin kazandığı başarılar, Türkiye’nin de başarılarıdır. Türkiye’nin teröre karşı başarıları ise, Suriye’nin de başarılarıdır.



Batı Asya’nın barışa kavuşturulması için sınanmış olan model, Barzani’nin 2017 yılı Eylül ayında kalkıştığı referandum macerasının bozguna uğratılmasıyla kurulmuştur.



Bölge ülkelerinin ortak mücadelesi, biricik çözümdür.



Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliği, bu çözüm gücünün oluşmasında anahtar değerindedir.



Çözüm kapımızı çalıyor.



30 Ağustos zaferi, 97 yıl sonra bu kapı açılarak kutlanır.



Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı



ulusal.com.tr