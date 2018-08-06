Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesindeki yazısında terör örgütü PKK'nın eylemlerine "terör nereden gelirse gelsin..." diyen, "PKK" adını kullanamayan CHP ve HDP'lileri yazdı. "CHP ve HDP yöneticileri “Nereden gelirse gelsin” derken, ‘terörü bizimkiler yapıyor’ itirafında bulunuyorlar" diyen Perinçek, "Terör ABD ve İsrail adreslerinden postalanınca, CHP yönetiminin dili bağlanıyor." şeklinde yorumladı.

Doğu Perinçek'in bugünkü yazısı şöyle:



PKK’nın bebek öldürmesi, CHP ve HDP yanında Türk Tabipler Birliği gibi örgütleri müşkül durumda bıraktı. Terörü kınamak zorunda kaldılar. Söylemleri ortak. Lafa “Terör nereden gelirse gelsin...” diye başlıyorlar.



CHP ARAŞTIRMA KURUMLARINA AĞIR GÖREV



Herkes merâk içinde. Terör nereden geliyor acaba?

Hiç kimse HDP’nin bu konuyu aydınlatmasını talep etmeyecektir elbette. Çünkü Bölücü Terör Örgütü PKK’nın organı! Onlardan kendi kendilerini mahkum etmelerini bekleyemeyiz.

CHP yönetimine gelince, Bilim ve Araştırma Kurumları var. Seferber olsalar ve terörün nereden geldiğini saptayıp açıklasalar da, bu millet meraktan kurtulsa.

Otuz yılı aşan terör olaylarına rağmen, CHP yönetiminin hâlâ terörün nereden geldiğini bilmezden gelmesi, bulunduğu mevzinin gereği. 2015 seçimlerinden bu yana HDP ile ittifak ekseninde siyaset yapıyorlar. Terörü yapan örgütün adını ansalar, niçin o örgütü sırtlarına alıp Meclise taşıdıklarını halka açıklamaları gerekecek. Bu durumda CHP yöneticilerinden yapamayacağı şeyler istemiş oluyoruz.



‘BİZİMKİLER YAPIYOR’ İTİRAFI



“Terör nereden gelirse gelsin” söyleminde, terörün nereden geldiğini açıklamaktan kaçınmanın ötesinde bir duruş var. CHP ve HDP yöneticileri “Nereden gelirse gelsin” derken, ‘terörü bizimkiler yapıyor’ itirafında bulunuyorlar. Aynı cepheyi paylaştıkları bir örgüt, onları zor durumda bırakan bir eylem yapmış oluyor. Bebek öldürmese, PKK’yı savunmak bu kadar zor olmayacak.



‘İNSAN HAKLARI İHLALİ’ Mİ



Bir de şu CHP yönetiminin “İnsan hakları ihlali” değerlendirmesi yok mu?

ABD ile aynı cepheden durmak için sarıldıkları söylem!

CHP yönetimine itibar edilecek olsa, teröristler bölücülük suçundan değil, insan hakları ihlâlinden yargılanacak. Kamuoyunun gözünde affetmesi daha kolay!



SARAYA KARŞI SAVAŞAN KAHRAMANLAR!



Mesele insan hakları mı, yoksa vatan mı?

Açık söyleyelim, CHP yönetiminin strateji ve siyasetinde vatan yok! Varsa gösteriniz!

Evet, demokrasi var, insan hakları var, ama vatan yok, bağımsızlık yok, vatan savaşı yok!

Vatan Savaşına bir kez “Saray Savaşı” damgasını vurmuşlardır. Burada bir mevzilenme var. CHP ve kuyruğundaki yazarlara göre, Türkiye, Vatan Savaşı vermiyor, Saray Savaşı veriyor. O zaman PKK/PYD/YPG terör örgütleri, “Saray Savaşı” veren Türk Ordusuna ve Polisine karşı savaşmış oluyorlar. Saraya karşı savaşan kahramanların ellerinden tutmak gerekmez mi?

Abartı yok! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2015 seçimleri sırasında CNN Türk ve NTV gibi televizyonlarda YPG/PYD’nin “vatanlarının kurtuluşu için savaştıklarını” açık açık söylemişti.

Hepimize bu “vatan kahramanları”nı alkışlamak düşüyor!



CHP YÖNETİMİNİN DÜĞÜMLENDİĞİ YER



Her iki hizip dahil, CHP yöneticilerinin sorunu işte burada düğümleniyor.

ABD’nin Türkiye’yi bastırma stratejisi içinde konumlandıkları için,

-Terör suçunu işleyen ABD piyonu örgütün adını söyleyemiyorlar.

-PKK’nın ABD güdümlü İkinci İsrail planı içinde vatanı bölme amacıyla terör yaptığını görmek istemiyorlar.

“Terör nereden geliyor acaba” sorusuyla başlamıştık. Terör ABD ve İsrail adreslerinden postalanınca, CHP yönetiminin dili bağlanıyor.