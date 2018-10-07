Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı...

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi, İncirlik üssüne girerek ellerinde çuvalla ABD askerlerini kovalayan TGB yöneticileri ve üyeleri hakkında açılan ceza davasında aklama kararı verdi.



Böylece coninin başına bir çuval da Türk Yargısı geçirmiş bulunuyor.



Millet, Gençlik, Devlet ve yargısı, Vatan Savaşında aynı cephededir.



TÜRKİYE TARİHİNİN EN ETKİN GENÇLİK HAREKETİ



1968 Gençlik Hareketinin Genel Başkanı olarak, elli yıl sonra sevinçle saptıyoruz: TGB, 1968 Hareketinin çok ilerisindedir. Doğru ideolojik yapısı, halka bağlılığı, doğru eylem çizgisi, tasarım ve plan yapma yeteneği, disiplini ve cesaretiyle Türkiye tarihinin en güçlü, en etkin gençlik örgütlenmesidir.



TGB 5. Olağan Kongresi, bir hafta önce 30 Eylül 2017 günü Ankara’da toplandı ve yeni yönetimini seçti. Yıldırım Gençer Genel Başkan görevini üstlendi. TGB Kongresi’ne İstanbul’dan yolladığımız mesajda TGB’nin çetin mücadele birikimini vurguladık.



TGB 5. OLAĞAN KONGRESİ’NE MESAJ



Türkiye Gençlik Birliği 5. Olağan Genel Kongresi



Divan Başkanlığı’na



Sayın Başkan,



Türkiye’nin Devrimci Vatansever Gençliğinin Değerli Delegeleri,



Türkiye ve Batı Asya’nın içine girdiği çetin koşullarda toplanan 5. Genel Kongremizi devrimci duygularla selamlıyorum.



Zorluklar varsa, Türkiye’nin devrimci gençliği de vardır.



TGB, zorlukları devrimle aşan iki yüzyıllık Genç-Türk Devrimciliğinin örgütlenmesidir.



Genç-Türk Devrimcisinin zorluklara yanıtı, devrim olmuştur.



Bugün de Türkiyemiz, Vatan Savaşımızı kesin zafere ulaştırma ve Üretim Devrimini başarma göreviyle karşı karşıyadır.



TGB’nin görev zamanı gelmiştir. Bu görev, son elli yılın gençlik hareketinin en büyük görevidir.



Değerli Arkadaşlar,



Türkiye Gençlik Birliği’ne güveniyoruz.



Türkiye gençliğini Büyük Devrimci Önderimiz Atatürk’ün Bağımsızlık ve Halkçılık davası temelinde birleştirdiniz.



Genç Türk Devrimciliğinin çetin mücadele ruhunu, Türk Milletine bağlılığını ve örgütlü mücadele geleneğini ayağa kaldırdınız.



Üniversitelerimizi PKK ve FETÖ gibi ABD güdümlü terör örgütlerinden temizlediniz.



Artık büyük zaferler kazanmak için her şeyimiz var.



Bu birikimiyle, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiyemizin gururudur ve umududur.



5. Genel Kongremiz, Türk gençliğinin önüne yeni ufuklar açacaktır.



Şimdi sizler yeni görevler üstlenerek, zorlukları devrimci kararlılıkla yenmek için işbaşı yapıyorsunuz.



Türk milleti bu süreçten devrimci çözümlerle çıkacaktır. Milletimize ve siz Gençliğimize güveniyoruz.



Türkiye’nin yarınları size emanettir.



Hepinize yürekten devrimci duygularla engin başarılar dilerim.



Aydınlık