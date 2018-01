Şu an Afrin cephesinde yoğunlaşan Vatan Savaşımız, Türkiye’yi köklü değişikliklere, Büyük Karara götürmektedir.



SAVAŞ DEVRİMİ GETİRDİ DEVRİM SAVAŞI BİTİRDİ



Çanakkale Savaşı’nda başlayıp Büyük Taaruzla kesin zafere ulaşan Kurtuluş Savaşımız, yalnızca bir savaş değildi. O savaşla devrim yaptık. O savaşla Devrimci Türkiye’yi kurduk. Topraklarımızda Ortaçağa son veren, Cumhuriyeti getiren, 1937 yılında Anayasanın başına Altı Ok Programını yazdıran işte o savaştır. Atatürk’ün bize bıraktığı Anayasanın 2. Maddesinde “Türkiye Devleti, ...devrimcidir” diye yazıyordu.



Kurtuluş Savaşımıza 1914 yılında Padişah Hükümetiyle başladık.



Savaşı ancak Millî Hükümetle zafere ulaştırabilirdik. Savaşın ortasında 23 Nisan 1920’de Ankara’da Cumhuriyeti kurduk ve o sayede savaşı başarıya ulaştırdık. Savaş devrimi getirdi. Devrim savaşı bitirdi.



VATAN SAVAŞINDAN MİLLİ HÜKÜMETE



Bugün benzer koşulları yaşıyoruz.



Vatan Savaşı, Tayyip Erdoğan yönetiminde başladı.



Bu savaş, Vatan Partisi’nin merkezinde bulunduğu Millî Hükümetle kesin zafere ulaşacaktır. Çünkü bu savaşın tutarlı program ve siyasetleri Vatan Partisi’ndedir. Bu savaşı, kesin zafere ulaştıracak öngörü, kararlılık, esneklik, hepsi Vatan Partisi’ndedir. Bu savaşı yönetecek önderlik birikimi Vatan Partisi’ndedir. Bu savaşı başarıya ulaştırmanın şartı olan, millete bağlılık, fedakârlığı paylaşmak, bütün millî sınıfları birleştirmek, hepsi Vatan Partisi’ndedir.



Vatan Partisi, savaşı kesin başarıya ulaştıracak hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı adayını açıklamıştır.



VATAN PARTİSİ’NİN PROGRAMI TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDE



Vatan Savaşımız 24 Temmuz 2015 günü ABD’nin bölücü terör örgütüne karşı hava harekâtıyla başladı. Hendek Savaşıyla, Fırat Kalkanıyla ve şimdi Suriye’nin Kuzeyini kapsayan Zeytin Dalı Harekâtıyla devam ediyor.



Bu sürece şöyle bir göz atınız, Vatan Partisi’nin programı ve siyasetleri bir bir Türkiye’nin gündemine giriyor. ABD’den Almanya’ya kadar dünya gazeteleri Vatan Partisi’nin Türkiye’ye yön verdiğini yazıyor. Gerçek budur.



Önümüzdeki süreci de işte o gerçek belirlemektedir. Vatan Partisi’nin savaşın başında belirlediği “Vatan Savaşından Milli Hükümete” stratejisini hayat doğrulamıştır.



SAVAŞIN SEFERBER ETTİĞİ YETENEKLER



Savaşın şakası yoktur. Savaşta hata başka hatalara benzemez. O nedenle savaş, bir milletin olanca duyarlılığını, olanca yeteneğini, olanca yaratıcılığını, olanca fedakârlığını ayağa kaldırır. Evet savaş çetindir ama o zorluklar, büyük çözümleri zorlar. O nedenle savaş, dün olmayanı yarın olur kılar. Savaşlar, haksız savaş verenlere yıkım getirir, ancak haklı savaş verenlere yeni bir toplum kurma olanağı verir.



İşte bu büyük tarih gerçeğini bugün Türkiye’de bir tek Vatan Partisi anlamıştır ve o nedenle bütün toplumun umudu olmaktadır.



SAVAŞTAN ZAFERLE ÇIKIŞIN ROTASI



Bu zorlu dönemden vatan bütünlüğümüzü sağlayarak ve Üretim Ekonomisine geçerek çıkacağız. Atatürk Devrimi rotasına girmemiz kaçınılmazdır. Millî Hükümet artık Türkiye’nin ufkundadır. Hedefimize ulaşmak için, Türkiye’nin devleti ve milletiyle bütün gücünü seferber etme görevi önümüzdedir.



Vatan Partisi, programı, siyasetleri, deneyimli kadrosu, cesareti ve gençliğiyle hükümet görevi üstlenmeye hazırdır.



TARİHSEL GÖREVİN ARAÇLARINI YARATMAK



Şimdi Türkiyemizin önündeki köklü çözümlere önderlik edecek tarihî görev için hazırlanıyoruz. Millî Hükümet hedefimize hizmet edecek millî fedakârlığı seferber etmek ve örgütlemek için uygun araçları yaratmak boynumuzun borcudur.



Önümüze koyduğumuz görevlere yakışan, verimli çalışma için elverişli bir Genel Merkez binası alınmıştır. Cumhurbaşkanı seçimi, başka deyişle Millî Hükümete giden süreç, işte bu binadan yürütülecektir.



HALKA DAYANMANIN ÜSTÜNLÜĞÜ



Vatan Partisi, AKP, CHP, MHP ve HDP gibi devletin yüz milyonlarca liralık yardımlarıyla beslenmiyor. Bütün olanaklarımızı halktan sağlıyoruz. Manevi ve maddî her şeyimizi milletimize borçluyuz. Bu bizim üstünlüğümüzdür.



Halka dayanmak, bizi milletimizle birleştiriyor.



Halka dayanmak, bizim sağlam çizgide ilerlememizi güvence altına alıyor.



Başvuracağımız makam, sizsiniz, sizlerin fedakârlığı ve erdemleridir.



ALICILARIN DEĞİL VERİCİLERİN HÜKÜMETİ



Fedakârlık, Vatan Partisi’nin karakterinin özüdür.



Vatan Partisi alıcılar partisi değil, vericiler partisidir. İktidara milletin kaynaklarını paylaşmak için değil, bütün varlığımızı milletimize verdiğimiz için ilerliyoruz. Türkiye’yi önümüzdeki dönem, kaynaklara elkoyanlar değil, kaynakları yaratan üreticiler yönetecektir. Vatan Partisi, alıcı değil, verici olduğu için geleceğin hükümetini kuracaktır.



Türkiye’nin kaynaklarını emperyalizmle paylaşan sıcak para komisyoncularının, dolar ve borsa vurguncularının, ihale soyguncularının, tarikat rantçılarının döneminin sonuna geldik. Çünkü onların Borçlanma Ekonomisinin devam etmesi olanağı bulunmuyor. Sendikalarımız da TÜSİAD gibi sermaye kuruluşlarımız da, Üretim Ekonomisinin haberlerini veriyorlar. Türkiye Üretim Ekonomisine geçişin eşiğindedir. Vatan savaşı, bu köklü değişikliği zorlayan başlıca etkendir aynı zamanda.



ÜRETİCİLERİN HÜKÜMETİ İÇİN ÜRETİCİLERİN İMECESİ



Vatan Partisi imkanlarını ve kaynaklarını milletimizi seferber ederek yaratıyor.



Sizlerden yeni Genel Merkez binamız için katkılarınızı talep ettik. Çok kısa zamanda 3 milyon TL üstündeki katkılarınız bize ulaştı. Her türlü bağışınız, Türkiyemizin bağımsızlığına, vatan bütünlüğüne, ülkede huzura ve üretim ekonomisine hizmet edecektir.



Şimdi 5 milyon hedefli kampanyamızı tamamlamak için seferber oluyoruz.



Sanayici ve tüccarımızdan esnaf ve zenaatkârımıza, işçi çiftçi ve kamu emekçimizden sanatçımıza ve aydınımıza kadar bütün üreticilere ve her görüşten insanımıza güveniyoruz.



Birikiminizin her damlası, vatan, namus ve emek için değerlendirilecektir.



Vatan Partisi’nin yeni Genel Merkez binası için siz vatanseverlerin fedakârlığına başvuruyoruz.



Katkılarınızı aşağıdaki banka hesaplarına yollamanızı diliyoruz.



Beni bilgilendirirseniz ayrıca sevinirim.







Doğu Perinçek

Aydınlık/ROTA