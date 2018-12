Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı...

Atlantik Çağının sonu geldi. Avrasya Çağına giriyoruz. 20. Yüzyılın mazlumları, artık 21. Yüzyılın öncüleri olmuşlardır. Yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye, Yeni Dünyada Atatürk Devriminin Türkiyesi olarak öncü konumlarda olacaktır. Yeni Dünyanın kuruluşu, insanlığın ve Türk milletinin omuzlarındaki zor iştir.



BÖYLE GİTMEZ!



Doğrudur, 1919’un yüzüncü yılına yine o zor koşullarda giriyoruz. Ancak bu çetin koşullar, bize büyük çözümü dayatıyor.



Bütün üreticiler, “Böyle gitmez” diyor. Böyle gitmez! O zaman yeni bir Türkiye’nin eşiğindeyiz. Büyük karar kapımıza dayanmıştır. Büyük karar, Atatürk Devrimini tamamlama kararıdır. Üreten Türkiye ve Birleşen Türkiye hedefi, bizi göreve çağırıyor.



Bu koşullarda krizden korkmuyoruz. Kriz, Türkiye için altın fırsatın adıdır. Başka yolu yok, Üretim Devrimini başaracağız ve borç batağından çıkacağız. Bölücü Terörü içeride ve dışarıda bitireceğiz, yurdumuza barış getireceğiz. Aydınlanmış, başı dik, üreten bir toplum oluşturacağız. Akdeniz ve Ege’den yönelen ABD-İsrail tehdidini göğüsleyeceğiz, Mavi Vatanımızda egemenliğimizi ve güvenliğimizi sağlayacağız. Atatürk Devrimini tamamlayıp Avrasya iklimindeki tarihî konuma yerleşeceğiz.



31 ARALIKTA UMUTLARI PAYLAŞMAK



Yeni yıl, bireyin, bireyciliğin, yalnızlığın ve çaresizliğin yılı değildir. Yeni yıl, büyük çözümün kapısından gireceğimiz yıldır, umut yılıdır, güven yılıdır, el ele vereceğimiz, omuz omuza yürüyeceğimiz yıldır.



31 aralıkta buluşuyoruz. İstanbul Çağlayan’da, Figaro salonunda birlikte olacağız. Saz, söz, zeybek, horon, halay: Hepsi var. Türkülerimizle şarkılarımızla, şiirlerimizle birlikteyiz. Yeni yıla neşeyle, coşkuyla, gerçeklerden kuvvet alan umutlarımızla ve en önemlisi hep birlikte gireceğiz.



Siz olmazsanız olmaz!

31 aralık günü birlikteyiz.

SALON FİGARO

Çağlayan, Dr Cemil Bengü Caddesi,

No: 15, Kağıthane İstanbul.

Katılım için telefon:

0541 800 70 09, 0507 435 00 65

Destek için:

VATAN PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO

İŞ BANKASI BEYOĞLU

HESAP NO: 1011-1847190

IBAN TR50 0006 4000 0011 0111 8471 90