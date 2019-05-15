Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yazısı şöyle:
"Gençlik ve halk 19 Mayıs’ta yürüyor.
Milliyetçi gençler, Devrimci gençler, Muhafazakâr gençler, Sosyaldemokrat gençler, O gün saat 15.00’te Beşiktaş İskele Meydanı’nda Atatürk bayrağı altında toplanıyor ve İstanbul halkıyla birlikte Çiftlik Park’a doğru yürüyüşe geçiyorlar. Orada, akşam 18.00’de 19 Mayıs Şöleni var. Valilikten gerekli bütün resmî işlemler tamamlandı.
19 Mayıs günü öğrencisiyle ve emekçisiyle bütün gençlik ayakta.
Türk halkı, gençliğiyle omuz omuza, güvenle ve gururla yürüyor!
GÖREV AŞKIYLA
Türkiye Gençlik Birliği, yürüyüş ve toplantı çağrısında şöyle sesleniyor:
"7’den 70’e bütün Türkiye 19 Mayıs’ta Beşiktaş İskele Meydanı’nda buluşuyor.
"Türk milleti 19 Mayıs’ın 100. yılında görev başında! #TürkiyeİçinKenetlen
Gençlik ve halk, görev aşkıyla yürüyor. Görev disipliniyle yürüyor.
ZORLUKLAR VARSA...
Zorluklar varsa, tehditler varsa, Türkiye’nin de o zorlukları yenecek gençliği vardır.
Türk gençliği, zorluklara meydan okuyor.
Gençlik Atatürk yolunda birleşiyor, o halde büyük çözüm gündemdedir.
Gençtürk Devrimciliğinin zamanı gelmiştir.
Gençlik zamanla yarışarak yürüyor!
EKONOMİ YANIYORSA
Evet ekonomi yanıyor, bunu herkes biliyor.
Yangını ve çaresizliği değil, çözümü konuşalım!
Gençlik, Atatürk Devriminin kamucu çözümü için yürüyor.
Halkçılık yürüyor, emek yürüyor, üretici yürüyor, üreticilerin çözümü yürüyor!
Büyük Kararın gençliği, yürüyüşe geçmektedir, güneş ufuktan şimdi doğar!
TEHDİTLER AĞIRLAŞIYORSA
Evet Türkiyemizi hedef alan tehditler ağırlaşıyor.
Boyun eğmeyi değil, dik durmayı konuşalım!
Gençlik, Gençtürk Devrimciliğinin fedaî ruhuyla yürüyor.
Fedailer yürüyor, kahramanlar yürüyor.
Kahramanlar yürüyüşe gelsin, kahraman olmayanlar gelmesin!
DENİZLER VE KARALAR YÜRÜR
Öğrenci ve emekçi gençlik, Beşiktaş’ta Barbaros Anıtında toplanıp karadan yürüyor.
Barbaros’un torunları, asker gençlik, Deniz Kurdu tatbikatında, deniz üstünde yürüyor.
Denizde ve karada yürüyen gençlik, Vatan için yürüyor, Mavi Vatan için yürüyor!
Denizler ve karalar, gençlikle birlikte büyük geleceğe yürüyor!
Yürüyelim arkadaşlar, güneş ufuktan şimdi doğar!
Şimdi bu büyük yürüyüşün bütçesini tamamlamak için gençliğe destek olma zamanı.
TGB’ye katkı sağlamak bütün yurttaşlarımızın görevidir. Görev aşkıyla gençliğe sahip çıkmaya çağırıyoruz. Destekleriniz için:
YADİKAR ÖZEN
İş Bankası
IBAN:
TR250006400000162700349043
Hesap Numarası:
6270 - 349043"
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