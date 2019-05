Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Önümüze bakıyoruz: Türkiye, ekonomide ve siyasette büyük kararın, köklü çözümün eşiğindedir. Bu eşik, aynı zamanda Çin ile işbirliği kapısıdır" dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün İstanbul'da özel bir otelde düzenlenen 'Üretimde Atılım için Türkiye - Çin İşbirliği' başlıklı toplantıda açış konuşması yaptı.



Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de toplantıya katıldı ve Perinçek’ten sonra ikinci açış konuşmasını yaptı.



ÇHC Kültür Ataşesi Hu Yuzhe de bulundu. Perinçek, açış konuşmasında şunları belirtti:



Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosu Sayın Cui Wei ve Değerli Diplomatlar,



Değerli Sanayicilerimiz ve İş insanlarımız,



Değerli Basın Mensuplarımız,



Sizleri saygıyla selamlıyorum.



Bugün İstanbul Boğazı’nda toplanmış bulunuyoruz. İşte bir ayağımız Asya’da, öbür ayağımız Avrupa’da. Burada kıtalar göz mesafesi kadar yakın. İpek Yolu bu köprüden geçer. İstanbul, İzmir, İskenderun ve Trabzon limanları, demirden, denizden ve havadan İpek Yolu’nu dünyaya açan kapılardır. Çin’in Kuşak Yol girişiminde Türkiye’nin yeri ekonomik açıdan da, ulaşım açısından da, güvenlik açısından da eşsizdir.



Türkiyemizin bu konumu ve özellikleri, Çin ile üretim odaklı işbirliği için son derece elverişli olanaklar sunmaktadır. Bu konuları iki ay önce Beijing’te ve Urumçi’de Çin yöneticileriyle ve son haftalarda da Ankara’da Çin Büyükelçisi Sayın Deng Li ile görüştük.



Türkiye ve Çin, Asya’nın iki ucundadır, ancak ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan bakarsak söz yerindeyse komşudurlar. İşte bu tarihsel komşuluğu değerlendirmenin artık zorunlu olduğu bir gündem önümüzdedir.



Önümüze bakıyoruz: Türkiye, ekonomide ve siyasette büyük kararın, köklü çözümün eşiğindedir. Bu eşik, aynı zamanda Çin ile işbirliği kapısıdır.



ZORLUKLARI ÜRETİM DEVRİMİYLE VE ÇİN DOSTLUĞUYLA AŞMAK



Evet Türkiye’nin üreticileri olarak, hepimiz bilincindeyiz: Ekonomide zorluklar var, güvenlikte ciddî tehditler var.



Ancak zorluklardan korkmuyoruz. Türkiye, borç batağından çıkacaktır. Bu, stratejik bir karardır ve zorunludur. Güvenliğimiz de ekonomik çözümlerle iç içedir.



Türkiye’nin gündemi, zorlukları yenmektir. Bunu başaracak gücümüz var. Tarihsel birikimimiz, neleri başarabileceğimizin kanıtıdır.



Zorlukları aşmanın adı, Üretim Atılımını başarmaktır. İddialı bir söylem olacak ama önümüzdeki süreci yansıttığı için tam yerindedir: Türkiye, Üretim Devriminin eşiğindedir. Üretmenin yolunu bulacağız. Yol yoksa, yol açacağız.



ÜRETİCİ BAŞ TACI



Borcu borçla çevirme dönemi arkada kalmıştır. Borçlanma Ekonomisinde ısrar, zaman kaybından ve şiddetlenen sancılardan başka bir sonuç getirmeyecektir. Üretim ve İstihdam Odaklı Ekonominin kuruluşuna bir an önce, üreticilerin millî ruhuyla başlamak durumundayız. Sanayici ve tüccarımızdan esnafımıza, çiftçimize ve işçimize kadar bütün üretici sınıfları seferber etmek, önümüzdeki görevdir. Üreticinin kendisi, en büyük üretici güçtür.



Bu zorluklardan çıkışın temel sloganını şöyle ifade edebiliriz: Üretici baş tacı!



ÜRETİM SEFERBERLİĞİ



Türkiye, tasarrufu artırmak, yatırımı büyütmek, “ileri” ve “geri” diye nitelenen bütün üretim kapasitesini değerlendirmek, ülkenin bütün üretim güçlerini uygun teknolojiler kullanarak seferber etmek durumundadır.



Üretim seferberliği için,



Üretme ve çalışma arzusunu ateşleyeceğiz.



Geniş üretici yığınlarına dayanacağız.



İşgücünü eğiteceğiz.



Kaynakların verimliliğe göre dağılmasına hizmet eden bir hukuk düzeni kuracağız.



Plan yapacağız, kamu olanaklarını üretime yönelteceğiz, devlet ile üretici arasındaki eşgüdümü sağlayacağız.



Yolsuzluklara geçit vermeyeceğiz. Kamu görevlerini liyakât esasına göre düzenleyeceğiz.



Bütün bunları başaracak, üreticilere dayanan bir siyasal karar sistemi ve disiplin oluşturacağız.



EKMEK TEKNESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK



En büyük tehlike, üretim donanımının ardiyelere atılması, makinelerin paslanmaya terkedilmesidir. Özetle Türkiye’nin Ekmek Teknesini korumak ve geliştirmek zorundayız. İşçisinden ve çiftçisinden her boydan sanayicisine kadar üretimden ekmek yiyen herkesin geleceği burada birleşmektedir.



ASYA ÇAĞINDA EKONOMİK GELİŞME



Türkiye’nin Üretim Atılımı için uluslararası iklim elverişlidir, dahası büyük fırsatlar sunmaktadır.



Sanayicilerimizin de artık sık sık vurguladıkları gibi, Dünya ekonomisinin ağırlığı Asya’ya kayıyor. Üretim Asya’dadır. Teknolojik gelişmenin ve buluşların kıtası artık Asya’dır.



Çin ve Hindistan ekonomileri büyüdüğü için dünya ekonomisi büyüyor. İki yıl öncesinin sayılarını veriyorum, büyük ekonomilerin dünyadaki büyümeye katkıları yüzde olarak şöyle sıralanıyordu:

Yüzde

Çin 39

Hindistan 19

ABD 10

AB 6.5

Japonya 3



Son beş yılda Çin’in dünya ekonomisinin büyümesine olan katkısı hep yüzde 30’un üzerinde oldu.



Yüzyıl öncesini hatırlayalım. O zaman Çin ve Hindistan, Mazlumlar Dünyasının iki büyük ülkesiydi. Bir zamanlar “gerilik” kavramı, Çin ve Hindistan ile tanımlanıyordu. Oysa bugün Gelişen Dünyanın başını çekiyorlar. 21. yüzyıla damgasını vuran olay budur: Ezilen Dünya, Gelişen Dünya oldu.



Dünyanın bütün iklimlerinde Çin mucizesinden söz ediliyor. Çünkü Çin’de devrimle kurulan yönetim, bağımsızlığa özen göstermiş, halkın çıkarlarını gözetmiş, yetenekli ve çalışkan bir işgücü yaratmış, karma ekonomiyi uygulamış ve plan yapmıştır.



TÜRKİYE’NİN AVRASYA’DAKİ KONUMU



Türkiye, Atatürk’ün de vurguladığı üzere, “Asyaî bir ülkedir” ve Nâzım Hikmet’in tanımıyla “Bir kısrak başı gibi” Avrupa’ya uzanmıştır. Yine Türkiye, Atatürk’ün tanımıyla “Bir koçbaşı gibi Asya’yı savunmuştur” ve hâlâ savunmaktadır.



Birinci ticaret ortağımız Çin, ikincisi Rusya ve üçüncüsü Almanya. Özetlersek, biz Avrasya ülkesiyiz ve Asya ile Avrupa’nın merkezindeyiz.



Vatan güvenliğimiz ve enerji güvenliğimiz de Asya’dadır. Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya, bizim yalnız komşularımız değil, aynı zamanda enerji güvenliğimizdir ve ekonomi ortaklarımızdır.



ÇİN İLE PAYLAŞARAK GELİŞME



Çin ile işbirliği, Türkiyemizi bir Üretim Üssü haline getirme olanağı sunmaktadır.



Çin’i de yine el ele vererek, Batı Asya, Afrika, Avrupa ülkelerinin ve Karadeniz ülkelerinin komşusu haline getirebiliriz. Türkiye ile işbirliği yapan Çin bir Akdeniz ve Karadeniz ülkesi olur.



Akdeniz’in çeşitli limanları, Çin için her zaman güvenli değildir. Güçlü devlet ve ordu geleneği olan Türkiye’nin limanları, örneğin Çandarlı, Akdeniz’de Çin için en güvenli limandır. Türkiye, tehditlere boyun eğmez.



Çin ile üretim ve güvenlik hedefli bir dostluk fırsatı önümüzdedir. Yeter ki bu fırsatı kararlı olarak ve hızla değerlendirelim.



Parolamız bellidir: Paylaşarak gelişme! Üreteceğiz ve paylaşacağız. Biz Türkiye olarak Çin’den sıcak para talep etmiyoruz. Birlikte yatırım yapalım, üretelim ve paylaşalım diyoruz. Çin halkının taleplerine Türkiye üreticileri ve tüccarları olarak kaliteli ürünlerimizle yanıt verebiliriz. Çin yönetimiyle bu konularda aynı görüşteyiz.



ÇİN İLE GÜVENLİK VE BARIŞ ORTAKLIĞI



Çin ile Türkiye’nin geleceğini birleştiren çok önemli bir etken var: Çin’in güvenliği Türkiye’den başlar. Türkiye’nin güvenliği ise, Çin’den başlar. İki ülkenin bütünlüğü ve huzuru, birbirine bağlıdır.



Bu nedenlerle teröre karşı ortak mücadele, ekonomik işbirliği için anahtar değerindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan, “Bizim için DEAŞ Suriye’de ne ise dünyanın başka yerinde de aynıdır” diyor. Türkiye’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye olarak, “Çin’in terör unsurlarına karşı mücadelesini desteklediğimizi” belirtti. Batı Asya’da oluşturulan terör fideliği, Türkiye ve Çin için ortak tehdittir. İki ülke, aynı uluslararası merkezden kışkırtılan ve desteklenen bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getirmektedir. Bunu birlikte başaracağız.



YENİ DÜNYADA ÇİN VE TÜRKİYE



Sayın Başkonsolos, Değerli Diplomatlar, Değerli Dostlar,



Yeni bir dünya kuruluyor.



Türkiye ve Çin, Asya Çağına önderlik eden ülkeler arasındadır, öncü ülkelerdir.



20. yüzyıla bakalım: Çin ve Türk Devrimleri hep el ele yürüdü. Atatürk ve Mao’yu saygıyla anıyoruz.



Çin ve Türkiye, imparatorluklar mirası üzerinde yükselen ender ülkelerdendir. Bu miras, hem başı dik yaşama mirasıdır, hem de kavimleri bir arada yaşatma ve ticaret yollarının güvenliğini sağlama mirasıdır.



İZMİR İSTANBUL ANKARA TOPLANTILARIMIZIN AMACI



Değerli Sanayicilerimiz ve İşinsanlarımız,



Onur verdiğiniz bu toplantının amacı, Türkiye ile Çin arasındaki stratejik işbirliğine somut katkılarda bulunmaktır.



Türkiyemizin üreticilerini Çinli ortaklarıyla buluşturmak için işbaşı yapıyoruz. Sizlerden bu işi nasıl örgütleyeceğimize ilişkin önerilerinizi bekliyoruz.



Şu anda Türkiye-Çin işbirliği için elverişli iklim oluşturma göreviyle karşı karşıyayız. Ancak bir yandan da üretim odaklı asıl işimize başlıyoruz.



Çin yatırımcılarıyla birlikte üretmek için yeni ufuklar açabiliriz. Türkiye’nin Çin’e ihracatında büyük atılım gerçekleştirebiliriz ve Çin’den ithalatı daha verimli ve sağlıklı kılabiliriz. Millî paralarla ticaret, iki ülke arasındaki ticaret hacmini genişletecek ve kazanç sağlayacaktır.



Türkiye’den Çin’e gıda ürünleri ihracı için Gıda Güvenlik Anlaşması gerekiyor. Bu konuda hem Çin yönetimiyle hem de Tarım Bakanımızla görüşüyoruz. Çabalarımızın sonuç vereceği bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz.



Dünya uygarlık birikiminin yurdu olan bu topraklar, Çin’in kültür ve tarih meraklısı uygar insanları için bir turizm cennetidir. Türk konukseverliği Çinli dostlarını ağırlamaya hazırdır.



Üç gün önce İzmir’de yaptığımız toplantı, çok verimli oldu. Umarım bu sıcak ortamda Çin Halk Cumhuriyeti’nin İzmir Başkonsolosluğu yeniden açılacaktır.



Toplantılarımızda Çin ile ekonomik işbirliği alanında önemli tecrübeler kazanmış arkadaşlarımız da bulunuyor. Bu tecrübeleri önümüzdeki süreçte hep birlikte değerlendireceğiz.



29 Mayıs Çarşamba günü Ankara’daki buluşmamıza ÇHC Büyükelçisi Sayın Deng Li de onur verecek ve Türkiye-Çin ilişkileri konusunda iyimserliğimizi güçlendirecektir.



Sayın Deng Li, son görüşmemizde Çinli yatırımcılarla yaptıkları toplantıda şu değerlendirmede birleştiklerini vurgulamıştı: “Türkiye, bugünkü zorlukları aşacak ekonomik ve siyasal birikime sahiptir.”



Türkiyemizin insan kaynakları, Türk girişimcisinin yetenekleri, en büyük güvencemizdir.



Çin’in dostluğu, özgüvenimizi pekiştiriyor.



21. yüzyıl, Çin ile Türkiye’nin dostluk ve işbirliği yüzyılıdır. İki ülke, el ele vererek insanlığın gelişmesine, barışa ve kalkınmaya büyük katkılarda bulunacaklardır."



