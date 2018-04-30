Türkülerin babası, halk müziğimizin usta sanatçısı Mehmet Özbek, Perinçek’e desteğini açıkladı. Özbek "Bölünmeden değil birleşmeden yana bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var" ded.

Türkiye’nin ihtiyacı olduğu Cumhurbaşkanını tarif etti. O özellikleri taşıyan tek adaya dikkat çekti.



Türk Halk Müziğimizin usta ismi Mehmet Özbek, Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’e desteğini açıkladı.



Özbek desteğini açıklamakla kalmadı. Antalya’da Perinçek’i aday gösterebilmek için açılan imza masasına geldi. Perinçek için 100 bin imza kampanyasına katıldı.



ulusal.com.tr