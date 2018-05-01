Antalya sokakları bu günlerde hızlandırılmış bir imeceye şahitlik ediyor. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in aday olması için imzalar birbirine ekleniyor. Ve bakın genci yaşlısı imza veren herkes "Perinçek neden Cumhurbaşkanı olmalı?" sorusu nasıl yanıt veriyor?

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için Antalya’da çalışmalar hızlandı.



Cumhurbaşkanı Adayı Perinçek için imzalar birbiri ardına ekleniyor. Yurttaşlar ‘sözü özü doğru’ diyerek Perinçek’in adaylığını destekliyor.



Rusya krizinin çözümünden, Ermeni Soykırım yalanının yerle bir edilmesine... Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in kritik bir çok konuda imzası bulunuyor.



Kentin 6 noktasında kurulan masaların imzacıları arasında taraftarlar da vardı.



Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Özbay yurttaşların gösterdiği büyük dayanışmanın seçim kurulu başvurularına da yansıyacağını belirtti.





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