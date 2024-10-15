Doğu Perinçek'in deşifre ettiği ABD'nin Kürdistan planı işliyor! Önce tokalaşma, şimdi İmralı sahnede

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail tehdidine karşı son birkaç aydır yaptığı “iç cephe” çağrılarının altından DEM Parti ile el sıkışma çıktı. Türkiye ile Suriye arasında en üst düzeyde normalleşme mesajlarının verildiği, Erdoğan-Esad görüşmesinin beklendiği dönemde rota birden değişti; yeni bir “bölücü açılım” süreci devreye girdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye ile normalleşmenin ileri seviyeye taşındığı bir dönemde devreye sokulan Amerika'nın "Türkiye himayesindeki Kürdistan" planını, günler öncesinden açıklamış; planı aşama aşama anlatmıştı.

Doğu Perinçek, DEM Parti'yle el sıkışmanın Amerikan planının parçası olduğunu söylemişti. Perinçek, "Bu el sıkışmanın tek bir anlamı var. DEM Parti'yi meşrulaştırmak. 'Biz PKK'yı ABD'nin elinden alıyoruz, DEM Parti'yi ABD'nin elinden alıyoruz. Bunları Türkiye olarak biz kumanda edeceğiz' diyecekler" demişti.

Doğu Perinçek, Amerikan planının ikinci aşamasının ise PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın devreye sokulması olduğunu ifade etmişti. Perinçek, "Mesela önümüzdeki günlerde benim için sürpriz olmaz, bir bakmışsınız İmralı'da Öcalan konuşturulmuş işte silahları bırakın, barış oluyor bakın görüyorsunuz vs..." demişti.

ABD Merkezli Al Monitor’ün yazarı Amberin Zaman, Öcalan'ın Kandil ile görüştürüldüğünü yazmıştı. Ulusal Kanal'a konuşan Adalet Bakanlığı kaynakları ise bu haberi doğrulamadı. Ancak MHP Lideri Bahçeli’nin açıklamaları, sürecin yeni aşamalarının olduğuna işaret ediyor. Zira yeni açılım Bahçeli’nin adımlarıyla ilerliyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, 15 Ekim günü Ulusal Kanal yayınında açıkladığı Amerika'nın "Türkiye himayesindeki Kürdistan" planının, tıkır tıkır işlediği anlaşılıyor. Perinçek, "Sıkılan el, PKK'nın elidir. Bir tane anlamı var; DEM Parti'yi meşrulaştırmak. ABD'nin Türkiye himayesinde bir Kürdistan kurma projesi yeniden devrede. Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin de buna ikna edildiğini görüyoruz" demişti.