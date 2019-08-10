Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Zelintskiy’in devlet ciddiyetinden uzak tutumuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı saygı duruşuna kaldırmasını eleştirmişti

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ukrayna Devlet Başkanı Zelintskiy’in devlet ciddiyetinden uzak tutumuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saygı duruşuna kaldırmasını eleştirmiş, Ukrayna’nın ABD ile birlikte Türkiye’nin enerji güvenliğini hedef alan politikalarını hatırlatarak, "ABD-Ukrayna Mutabakatı, Türkiye’nin yaşamsal önemdeki çıkarlarını, enerji güvenliğini ve bağımsızlığını doğrudan doğruya hedef almaktadır. Ancak Ukrayna ve Türkiye devlet başkanlarının yaptıkları açıklamalardan anlaşılıyor ki, bu konu ele alınmamış. Ukrayna gibi ABD’nin kuklası konumuna düşen bir devlet, Türkiye ile görüşmelerin gündemini ve sonuçlarını belirlemiştir’’ demişti.



‘’Türkiye Heyeti, görüşme masasında Ukrayna’nın ABD ile yaptığı Türk Akımını durdurma mutabakatını sorsaydı, bir komedyenin rol arkadaşı durumuna düşmezdi’’ diyen Perinçek’in açıklamaları Rus ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı.



ulusal.com.tr