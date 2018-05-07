Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli olan imza sayısı 50 bini aştı.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli olan imza sayısı 50 bini aştı. İmza verme işleminin 4. gününde, yurttaşların bağlı bulundukları seçim kurullarına giderek Doğu Perinçek’in adaylığına desteği artarak devam ediyor.Sabahın ilk saatlerinden itibaren seçim kurullarına giden vatandaşlar Perinçek için imza vererek 50 bini aştılar.Mecliste grubu olmayan siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayı göstermesi için 6 günde 100 bin imza toplaması şartı, büyük tepki çekmişti.Süreç boyunca demokratik kitle örgütü liderlerinden çarşı esnafına, işçilerden sanatçılara dek toplumun büyük kesiminden Perinçek’in aday olması için imza çağrısı yapılıyor. Diğer iki adayın zaten 100 bini aştığını söyleyen aydınlar ve siyasi parti yöneticileri, bundan sonra demokrasiye inanan herkesin seçim kurullarına giderek Perinçek için imza vermesi gerektiğini belirliyor.