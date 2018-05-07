AKP’nin 100 bin imza barikatına karşı Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek 57 bini geçti. Toplumun farklı kesimlerinden önde gelen isimler de yurttaşları imza vermeye çağırıyor.

Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imza seferberliği sürüyor. Toplumun önde gelen isimlerinden de "AKP engelini imzanla yık" çağrısı geliyor.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 100 bin imzayı geçti. Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise 57 bini aştı.100 bin imza maratonu bu sabah 4. gününe girdi. İlk 3 günde 100 bin imzanın yarısına ulaşan Perinçek'in kalan 3 günde 50 bin imza daha toplaması için seferberlik yurt çapında sürüyor.Vatan Partisi örgütlerinin yanı sıra farklı siyasi partilerden aydınlar, AKP'nin 100 bin imza dayatmasına karşı Perinçek'e destek çağrısı yapıyor.Türk Silahlı Kuvvetlerine kurulan FETÖ'cü Balyoz ve Ergenekon kumpaslarını yerle bir eden, Silivri duvarlarını yıkan, AİHM'de yüz yıllık soykırım yalanını ortadan kaldıran Vatan Partisi Lideri Perinçek, şu an 400 milyar dolardan fazla iş hacminin Türkiye'ye yönelmesi için Çin'de üst düzey temaslarda bulunuyor.​Cumhurbaşkanı adayları için imza verme süreci 9 Mayıs çarşamba günü saat 20:00'da sona erecek.