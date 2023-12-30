Doğu Perinçek'in Yeni Yıl Mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yeni yıl mesajı "Zorluklardan korkmuyoruz, devrimci görevlerin başında olacağız. " oldu. Bursa'da konuşan Perinçek, öncüler olarak büyük devrimci görevleri yapacaklarını belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin Bursa İl Başkanlığı’nca düzenlenen ‘Yeni Yıla Merhaba’ yemeğine katıldı.

Yeni yıl mesajında Perinçek, zorluklar karşısında görevlere hazır olduklarını ilan etti.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Perinçek, çözümleri açıkladı, hep birlikte başaracaklarını söyledi.

"Onlar üreticileri kambur ilan etti hayır Türkiye'nin çözümü üretenler baş tacı olacak. Önümüzdeki görevde hepimiz o görevlerin başında olacağız."

Etkinliğe Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Şule Perinçek, Genel Başkan Danışmanı EA Medya ve Ergünkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur, Dokumacılar Odası Başkanı Aydın Çitil, Yapı Kayıt Derneği Başkanı İbrahim Hacıoğlu, Staj ve Çırak Mağdurları, Kestel Organize Sanayi Bölgesi Mağdurları, Hürriyet Köyü Kadın ve Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Efe, EA Medya Genel Yayın Yönetmeni Cennet Cankılıç, Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar ile parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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