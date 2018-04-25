Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplamak zor diyorlar. Bizim zor olmayan işimiz var mı? Biz zor günlere hazırlandık. Şimdi zorluk tanımayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın direkt ilçe seçim kurullarına yapılması ve sürenin sadece 5 günle sınırlandırılması gündemde. Adaylık imzaları için sürenin 4 Mayıs'ta başlatılması düşünülüyor. Vatan Partisi, dün sürenin uzatılması için YSK Başkanı Sadi Güven'le görüşmüştü. YSK son kararı vermek için Meclis'ten geçen uyum yasalarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyor.



Cumhurbaşkanı adaylığını çok önce ilan eden Doğu Perinçek için 100 bin dilekçe zaten toplanmıştı. Ancak, uyum yasasıyla imzaların bizzat ilçe seçim kurullarına ulaştırılması zorunluluğu üzerine Vatan Partisi çalışmalarını hızlandırdı.



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, 24 Haziran erken seçim gündemiyle bugün Ankara'da toplandı.



Genel Başkan Doğu Perinçek, parti yöneticilerine şöyle seslendi:



Türkiye neredeyse bir yıda 300 milyar dolar borç karşısında çaresiz durumda. Bu hükümetler yüüznden. Turgut Özal borçlanma ekonomisi Türkiye'yi buralara getirdi. Atrık borcu borçla çevirme şansı bitti. Türkiye'de dilenerek hükümeti yönetme dönemi bitmiştir. Dilencilerin, finans merkezlerinden büyük faizcilerden dilenerek Türkiye'yi yönetme devri bitti. Türkiye'yi bundan böyle üretenler, emekçiler, çiftçimizi, tücarımızı, milli sanayicimizi temsil edenlerin hükğmeti kurulacak. Türkiye bugün dilenenlerin hükümetinden üretenlerin hükümetine gitmenin sancılarını yaşıyor.



Türkiye'de ABD'nin dayatmaları karşısında PKK ile FETÖ ile işbirliği yapma dönemi de bitmiştir. Türkiye güvenliğini sağlayacaktır. Vatan Partisi Türkiye'ye şunu vadediyor; Kandil'e üç ay içerisinde beyaz bayrak çektireceğiz. Hem ordumuzun gücüne dayanarak, onu milli hedeflere uygun bir şekilde harekete geçirerek, hem de komşularımızla İran'la Irak'la, Suriye ile, Rusya ve Çin ile işbirliği yaparak bölgemizde güvenliği sağlayacağız ve Kandil'e beyaz bayrak çektirerek bu sorunu kökünden çözeceğiz. Sistem burada aciz, yapamıyor. Karşısında ABD var.



Yeni bir dünya kuruluyor. Vatan Partisi olarak milletimize bu gerçeği duyuruyoruz. Atlantik çağı bitti. Amerkanın efendilik iddiaları artık geçersizdir. ABD, bölgemizde yenildi. Yeni dünyanın kuruluşunda Türkiye en önce mücadele eden ülkelerden biridir. Yeni dünya Türkiye'nin Çin'in Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın silahı ile kuruluyor...