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Doğu Perinçek’ten 3 kritik toplantı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek himayesinde, Çin Halk Cumhuriyeti ile ekonomik işbirliğini geliştirmek için özel toplantılar düzenleniyor. Doğu Perinçek ve Çin’in Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Yuhua Liu, yarın İzmir'de iş çevreleriyle bir araya gelecek. Bu arada Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu yıl 88’inci kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’nın “Partner Ülkesi” olacağı açıklandı.

Doğu Perinçek’ten 3 kritik toplantı

Vatan Partisi, "Türkiye'nin yaşadığı ekonomik zorlukları aşması çalışmaları" kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti ile ekonomik işbirliği, ortak yatırım ve ticaret atılımının önünü açma olanaklarını değerlendirmek üzere özel toplantılar düzenliyor.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Ankara, İstanbul ve İzmir’de iş dünyası ile Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerini bir araya getirecek. İlk toplantı 24 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak. İzmir’deki toplantıya Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Yuhua Liu de katılacak.

İzmir’deki toplantıda Ege Bölgesi’nin seçkin işadamları da yer alacak. Toplantıda Türkiye ile Çin’in ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve Kuşak Yol Projesi’nin sunduğu olanakların konuşulacağı belirtiliyor.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in öncülük ettiği Ankara’daki Toplantıya Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, İstanbul’daki toplantıya da Çin’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei katılacak.

Bu arada Çin ile ticaret konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de bir açıklama geldi. Türkiye’nin 23 milyar dolarlık ticaret hacminin bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu yıl 88’incisi düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’nın “Partner Ülkesi” olacağı açıklandı. 

Çin’in fuara getireceği alım heyetleri ile birlikte katılımcıların iş bağlantıları ve görüşmeleri yapması bekleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #vatan partisi #doğu perinçek
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