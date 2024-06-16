Doğu Perinçek'ten bayram mesajı: "Bencilliği kurban etme paylaşmayı yüceltme bayramı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türk milletinin Kurban Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı. Bayramların, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlerimize daha çok sarılma günü olduğunu belirten Perinçek’in bayram mesajı şöyle:



“Yüce Türk Milleti, Büyük İnsanlık,

“Bayramlar ölümsüz olan bütün erdemlerin ve değerlerin yücelme günüdür. Birbirimizle kucaklaşırken, el sıkarken, el öperken, aslında sevginin, paylaşmanın, iyiliğin, dayanışmanın, hoşgörünün, bağışlamanın, kardeşliğin ölümsüzlüğüne sarılırız. Sarıldığımız sıcaklık, gelecek kuşaklara taşıyacağımız değerlerin sıcaklığıdır. Bayramlarda ben yoktur. Benim bayramım olmaz, bizim bayramımız vardır. Bu nedenle bayramlarda bize ait değerler baş köşeye oturur.

“Bayramlar, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlerimize daha çok sarılma günüdür. Kurban Bayramı’nda kurban edeceğimiz bencillik, çıkarcılık, kin, haset, kıskançlık ve kibirdir. Bayramlarda nefis ölür, toplum, vatan, millet ve insan sevgisi büyür.



“Erdemlerimizin ve değerlerimizin düşmanları insanlığa, milletimize, milli devletimize, bağımsızlığımıza göz koymuşlar.

“Biz insanlığımıza, milletimize, milli devletimize, bağımsızlığımıza sarılacağız. Asya’dan Afrika’ya, Güney Amerika’ya, Gelişen Dünya ile buluşarak, hatta emperyalist batıya isyanı büyüyen Avrupalı, Kuzey Amerikalı, Avustralyalı kardeşlerimizle kucaklaşarak bayramımızı kutlayacağız. Kurban Bayramımız kutlu olsun!”