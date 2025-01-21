Doğu Perinçek'ten Bolu'da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Doğu Perinçek'ten Bolu'da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Yayınlanma:

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye dileklerinde bulunan Perinçek, Türkiye’nin her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu vurguladı.

Doğu Perinçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun diyoruz. Türkiye, her türlü zorluk ve felaketin üstesinden gelme birikimine ve yeteneğine sahiptir. Ülkemizin geleceğine umut ve güvenle bakıyoruz."

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